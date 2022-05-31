В России ввели мораторий на проверки валютного законодательства

В России с 1 июня вступит в силу мораторий на проверки налоговыми органами соблюдения валютного законодательства. Он будет действовать до 31 декабря 2022 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.

«Будет приостановлено большинство контрольных мероприятий, касающихся соблюдения валютного законодательства. Исключение составят проверки, в ходе которых ранее были выявлены нарушения со сроком давности, истекающим до 31 декабря 2022 года. Контрольные мероприятия в этом случае могут продолжаться в части соответствующих правонарушений», — пояснили в пресс-службе правительства.

Мораторий также не распространится на нарушения, связанные с исполнением нормативных правовых актов, принятых после 27 февраля текущего года в ответ на санкции недружественных государств.

Это постановление также продляет до 1 декабря срок представления гражданами-резидентами отчетов за прошлый год о движении средств на счетах в иностранных банках и о переводах средств за границу без открытия банковского счета. Это решение связано со сложностями, которые сейчас испытывают россияне при получении необходимых документов и информации в зарубежных финансовых организациях.

Ранее «Эксперт» писал, что в России с 1 апреля вступил в силу мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям от кредиторов. Он будет действовать в ближайшие до 1 октября. По словам Михаила Мишустина, мораторий позволит должникам справиться с текущими трудностями, наладить свои дела, найти новые источники дохода и укрепить финансы, не закрывая бизнес и не увольняя сотрудников.

