В театре «Сатирикон» будет показан спектакль «Всем кого касается»

«Ни один ребенок не должен чувствовать себя униженным, ни один ребенок не должен быть запуган и подвергаться психологическому или физическому насилию в школе или на улице.

Вместе с известными российскими психологами, педагогами и звездами кино и театра мы вместе будем учиться сочувствию, принятию, терпению и – главное – уважению и пониманию уникальности каждого человека!» (программа «Травли NET»).

В 19:30 зрители увидят спектакль «Всем кого касается», который продолжит развитие темы буллинга, но уже с помощью художественных средств.

Каждый спектакль – законченное художественное высказывание, однако театр давно является мультикультурным видом искусства, затрагивающим темы современного общества.

«Сатирикон» словно выходит за рампу, стирая границы между сценой и зрительным залом, и активно развивает проекты, в которых театральное искусство переплетается с литературоведением, психологией, социологией и т.д..

Неизменный интерес публики вызывают спектакли, которые предваряются встречами со специалистами – культурологами, литературоведами, педагогами и др. Значимость просветительской и социальной роли театра растет.

Театр живёт новым временем и не может не откликаться на остроактуальные проблемы. Тема «новой этики» давно интересует «Сатирикон», в репертуаре которого есть линейка социальных спектаклей (Мой Папа – Питер Пэн, Это все она, Все оттенки голубого), и «Всем кого касается» – один из них.

«…Я за то, чтобы вместе подумать. Театр и вообще искусство это и предлагает — вместе формулировать вопросы. А вот отвечать на них, мне кажется, настоящее искусство не должно. Тогда это дидактика, менторство, указующий перст. Думать, задавать вопросы — это главное человеческое дело. Как только кто-то знает ответ и начинает учить других, от него надо бежать. Нужно идти за тем, кто ищет истину.»

Константин Райкин