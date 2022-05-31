Вице-мэр Ефимов: промышленный технопарк площадью 2,5 млн кв м построят в Москве

Проект по строительству промышленного технопарка в Новофедоровском площадью почти 2,5 млн кв м одобрили власти столицы. Об этом сообщил 31 мая заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Градостроительно-земельная комиссия приняла решение о внесении изменений в правила землепользования и застройки, благодаря чему в поселении Новофедоровское инвестор построит промышленный технопарк “Бекасово”. На территории в 556 га возведут производственно-складские и общественно-деловые объекты площадью почти 2,5 млн кв м», — сообщил заместитель мэра.

Ранее власти Москвы сообщали ещё об одном крупном проекта строительства технопарка. Компания «Фармстандарт» в течение 5 лет намерена возвести его в районе Северный. Технопарк появится там в рамках механизма масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Это особый статус, его получают инвесторы, которые строят важные для города объекты (такие как производства, здания для сферы образования, медицины, туризма и других).

«Недавно компании “Фармстандарт” одобрили более 14,4 га земли для строительства технопарка с распределительным центром в районе Северный. Проект позволит выстроить логистику и обеспечить своевременную поставку лекарств в больницы и аптеки города. Кроме того, в столице появится тысяча дополнительных рабочих мест», — отметил Владислав Овчинский, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Напомним, что в рамках антикризисных мер поддержки инвесторы, которые возводят объекты нежилого назначения в столице, могут получить льготные кредиты. Для этого город докапитализировал Московский Фонд поддержки промышленности на 10 млрд рублей. Столько же фонду добавили на поддержку льготного кредитования промышленников.