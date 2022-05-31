Выручка резидентов ОЭЗ Москва превысила 34 млрд рублей в 2021 году — Владимир Ефимов

Выручка компаний-резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис “Москва”» в 2021 году выросла на треть, превысив 34 млрд рублей. Об этом 31 мая сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Объем выручки резидентов особой экономической зоны за 2021 год составил 34,3 млрд рублей, это более чем на 30% превышает показатель 2020 года, когда сумма достигла 25,7 млрд рублей, и на 50% — 2019-го, тогда объем продаж составил 22,7 млрд рублей», — рассказал Владимир Ефимов.

По оценкам властей Москвы, лидерами по росту выручки в прошлом году стали предприятия микроэлектроники, их в ОЭЗ 32. Напомним, что всего статус резидентов в московском технополисе присвоен почти 90 компаниям.

«На долю предприятий кластера микроэлектроники в 2021 году пришлась почти половина общей выручки резидентов ОЭЗ «Технополис “Москва”» — более 15 млрд рублей. Среди лидеров также представители кластеров медицинского оборудования и информационно-коммуникационных технологий, которые суммарно выручили около 14 млрд рублей за свою продукцию», — уточнил Владислав Овчинский, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

По оценке гендиректора ОЭЗ «Технополис “Москва”» Геннадия Дегтева, удобная инфраструктура, логистика и экономические преимущества статуса резидента ОЭЗ помогают компаниям эффективно направлять инвестиции в производство и наращивать выручку. «С января 2021 года по февраль 2022 года статус резидента ОЭЗ получили 15 компаний, и они уже заявили о 5,5 млрд рублей выручки», — пояснил он.

ОЭЗ «Технополис “Москва”» расположена на 5 площадках общей площадью 223,3 га. Одна из них находится в Печатниках, еще четыре — «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ» и «Ангстрем» — в Зеленограде. Резиденты пользуются особыми мерами господдержки. Так, они освобождены от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов, а также от таможенных пошлин. Ставка налога на прибыль для таких предприятий составляет 2%. На время строительства также действуют льготы по аренде земли, а по его завершении резидент может выкупить участок под заводом за 1% от кадастровой стоимости.