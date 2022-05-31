Евросоюз объявил газовую войну Азии

Евросоюз ввел эмбарго на нефть и нефтепродукты из России. Теперь в Брюсселе начинают готовить такое же эмбарго и на российский газ. С ним, конечно, проблем будет еще больше, чем с нефтью, но европейцы, похоже, твердо решили избавиться от зависимости от российских энергоносителей и рано или поздно, что в случае с газом наиболее вероятно, своего добьются. Поиски Евросоюзом альтернативы российскому «голубому топливу», импорт которого он хочет сократить до конца 2022 года на две трети, могут привести уже предстоящей зимой к усилению энергетического кризиса в мире, от которого больше всего пострадают бедные азиатские экономики.

Наиболее простой и очевидной альтернативой российскому трубному газу представляется сжиженный газ (СПГ). Благодаря Европе спрос на него сейчас стремительно растет. По данным Rystad Energy, уже к концу текущего года спрос на сжиженный газ может превысить предложение на 26 млн тонн или почти 7% всего спроса на СПГ в прошлом году. Это значит, что три с половиной недели в конце года у планеты вообще не будет ни капли сжиженного газа.

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«Отказ Европы от российского газа дестабилизирует глобальный рынок СПГ, который после бурного 2021 года начал этот год с очень хрупким балансом между спросом и предложением»,- говорится в анализе Rystad.

В феврале-апреле текущего года ЕС и Великобритания купили, по данным Independent Commodity Intelligence Services (ICIS), 28,2 млн тонн СПГ, что на 29% больше, чем за тот же период прошлого года. Крупнейшими покупателями были Франция и Испания.

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Уже в марте, рассказал CNN старший аналитик Rystad Каушал Рамеш, когда Евросоюз заявил, что планирует в этом году увеличить импорт СПГ на 50 млрд кубометров, стало очевидно, что без большого дефицита не обойтись.

26 мая спотовые цены на СПГ в Восточной Азии были на 114% выше цен в конце мая прошлого года и достигли, по данным ICIS, 22 долларов за миллион британских термических единиц. Глобальные продажи СПГ в прошлом году выросли, сообщает Международное энергетическое агентство, на 6% благодаря быстрому восстановлению азиатских экономик после пандемии. По мере роста спроса на СПГ в Европе цены будут продолжать расти.

Цены на СПГ и трубный газ в Европе тесно связаны между собой. Цена газовых фьючерсов опустилась до 30 долларов за миллион британских термических единиц с 67 долларов в марте. Однако она может взлететь до 100 долларов и выше, если Россия полностью прекратит поставки, как было в случае с Польшей, Болгарией и Финляндией, отказавшимися платить в рублях, а также с новыми «отказниками»: Нидерландами и Данией, которым газ тоже перекроют.

Азия является крупнейшим импортером СПГ приблизительно с 2010 года, но многим азиатским странам будет трудно конкурировать за него с богатыми европейскими экономиками. Их могут вытеснить с рынка даже без прекращения поставок российского газа.

С ноября 2021 г. Индия и Пакистан уже снизили закупки СПГ, по данным Vortexa, главным образом из-за стремительного роста цен, на 15%. Результатом сокращения импорта относительно чистого газа, прогнозирует Rystad, скорее всего станет увеличение потребления нефти и угля. Отдельные страны могут, конечно, ускорить переход на возобновляемые источники энергии.

Кстати, существуют и серьезные сомнения в «чистоте» СПГ. Считается, что при его сжигании выделяется значительно меньше парниковых газов по сравнению с другими видами ископаемых видов топлива. Однако имеются исследования, согласно которым при сжигании СПГ выделяется много метана, газа, который усиливает глобальное потепление в 34 (!) раза сильнее, чем двуокись углерода.

Конечно, высокие цены приносят огромную прибыль главным экспортерам СПГ, в первую очередь, США, Катару и Австралии. Европа получила за два последних месяца почти половину (45%) СПГ из США. Катар поставил ей немногим более 20%. Поставляет европейцам сжиженный газ и Россия, доля которой составляет 13,5%.

Главным потребителем газа в Старом Свете является Германия. Она сейчас получает из России до 35% импортируемого газа. Берлин планирует построить два СПГ-терминала. Одна из главных энергетических компаний ФРГ - RWE может скоро подписать крупный 15-летний контракт с американским производителем СПГ Sempra.

Конечно, производители СПГ довольны сейчас ценами, но они при всем желании не в состоянии угнаться за спросом и не смогут предотвратить большой дефицит сжиженного газа уже предстоящей зимой. По прогнозу Rystad Energy ситуация с СПГ более-менее стабилизуется не раньше 2024 года.