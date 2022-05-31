Евросоюз не смог перекрыть России нефтяную трубу

Европейский совет провел внеочередное заседание по шестому пакету санкций в отношении России. Участники заседания подтвердили приверженность Евросовета «усилению давления на Россию и Белоруссию» и вновь подчеркнули, что «любые попытки обойти санкции или помочь России другими способами должны пресекаться».

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Евросовет намерен как можно скорее вернуться к вопросу о временном исключении для сырой нефти, доставляемой по трубопроводу, сообщается в опубликованном по итогам заседания в Брюсселе документе.

При этом главы государств и правительств стран ЕС согласились, что «шестой пакет санкций против России будет распространяться на сырую нефть, а также нефтепродукты, поставляемые из России в государства-члены, за временным исключением сырой нефти, поставляемой по трубопроводу», сообщает «Интерфакс».

Позиция Венгрии Евросоюзом учтена

Несмотря на все эти грозные декларации главы государств ЕС так и не могли прийти к единому мнению в отношении эмбарго на российские нефтепродукты. Хотя новый вариант санкций предполагал выведение поставок нефти по «Дружбе» из-под санкций, премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что его стране нужны гарантии поставок нефти из других источников в случае возможных проблем с нефтепроводом «Дружба», который проходит через территорию Украины.

Между тем, сообщает «КоммерсантЪ», в условиях санкций против РФ закупки нефти из страны наращивают азиатские нефтепереработчики. Так, с момента начала военных действий 24 февраля по 30 мая, согласно данным Refinitiv Eikon, поставки Urals в Индию выросли в десять раз в годовом выражении до 34 млн баррелей (около 4,7 млн тонн). В июне они могут составить 28 млн баррелей (0,9 млн б/с, или почти 20% всего экспорта).

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Как обметил в беседе с корреспондентом «Эксперта» преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук, главы государств и правительств стран ЕС согласовали эмбарго на две трети поставляемой из РФ нефти. Но для официального вступления принятого решения в силу необходимо его утверждение на Совете ЕС. Шестой пакет санкций против России еще должен пройти процедуру официального согласования и утверждения на министерском уровне. Для принятия санкций необходимо согласие всех членов ЕС.

При этом, обращает внимание эксперт, вопросы, связанные с несогласием Венгрии, в общем учтены. Также, по-видимому, учтены вопросы Словакии и Чехии, также получающих нефть из трубопровода «Дружба». Теперь можно считать, что основные препятствия для принятия согласованного решения по эмбарго на российскую нефть не устранены. Но с учетом регламента принятия решений Советом ЕС длительность процедуры может занять около месяца без учета сроков публикации в официальном издании Совета ЕС, дата которой пока неизвестна.

Главным последствием отказа Европы от российской нефти будет переориентация нефтяных поставок из России на Азию, уверен Валерий Корнейчук. На фоне вводимых Западом ограничений против России Азия скачкообразно увеличила закупки российской нефти. В первую очередь рекорд обеспечен за счет поставок в Индию. За последнюю неделю танкеры перевезли от 74 до 79 млн баррелей российской нефти. Это почти втрое больше, чем за период до начала специальной операции.

На пути разворота углеводородных потоков Россия рискует столкнуться с логистическими трудностями, в частности — с нехваткой танкеров, полагает аналитик. Азиатские страны покупают российскую нефть с существенным дисконтом, который доходит до 30% от стоимости нефти марки Brent.

Кроме того, отказ от российской нефти на европейском рынке создает также предпосылки к тому, чтобы внутренний был более насыщен, и, соответственно, цены на нем снижались. На сегодня цена бензина на оптовом рынке идет вниз, однако стоимость обслуживания на АЗС растет, и розничные цены меняются не слишком сильно.

Экономическая ситуация будет ухудшаться во всем мире

Поставка нефти через трубопровод не попадает под ограничения временно, считает генеральный директор ABE Consulting, руководитель Общественной приемной города Москвы Оксана Айсина. Странам даётся 12-18 месяцев на перестройку предприятий по переработке нефти и для поиска новых логистических возможностей. В отдельных случаях — пока совсем без ограничений. Соответственно, на какое-то время трубопроводный способ поставки не включён в эмбарго.

Затем российская нефть пойдет на Восток, предположила аналитик. В принципе, Россия и сейчас ее продаёт в этом направлении, при этом восточные страны выряжают готовность покупать ещё. Но стоит учитывать, что туда нефть поставляется с дисконтом. Но так как будет введено эмбарго, в том числе и на европейском рынке, цена на мировом должна вырасти. В связи с тем, что дисконт Россия предоставляла для Востока от мировой цены, то у нас будет возможность сохранить приток денежных средств примерно на том же уровне. Плюс нефтедобывающие предприятия планируют сокращать добычу нефти для того, чтобы оптимизировать соотношение спроса и предложений.

По словам Оксаны Айсиной, в ближайшем будущем нас ждет перестройка логистических цепочек. Как вариант — нефть будет поставляться обходными путями. Сформируются «серые» схемы поставок.

Что касается влияния данной ситуации на экономику России в целом, то можно ожидать роста цен, который, несомненно, скажется на конечном потребителе, заметила эксперт. Цены, как, впрочем, они это делают и сейчас, будут стремиться вверх из-за нарушения логистических цепочек и других последствий эмбарго такого рода.

Стоит отметить, что шестой пакет санкций Евросоюза влечёт негативные последствия не только для России и граждан ЕС, но и для мировой экономики в целом. Как следствие, глобальная экономическая ситуация будет ухудшаться, констатировала эксперт.