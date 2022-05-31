За сутки в столице может выпасть более 40% месячной нормы осадков

В ночь на 31 мая в ряде районов столицы выпало до 8 мм осадков; до конца вторника, 31 мая может выпасть еще 14 мм.

Об этом сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства. Отмечается, что прирост осадков за сутки в городе местами может достичь 22 мм, то есть 43% месячной нормы мая (51 мм). В сообщении указывается, что коммунальные службы оперативно реагируют на все поступающие заявки о скоплениях воды; на улицах города дежурят 300 бригад и около 290 единиц техники ГУП «Мосводосток».

Гидрометцентр России объявил в Москве повышенный, «желтый» уровень погодной опасности из-за порывов ветра до 15 м/с, он будет действовать до 21:00 вторника.

Как ранее писал «Эксперт», по прогнозам синоптиков на этой неделе в Москву и другие регионы Центральной России придет заметное потепление. Последний день весны погода проводит интенсивными ливнями с 80%-й вероятностью грозы, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Ночью будет не ниже +9…+14, а днем +15…+20, а в первый день лета в темное время суток прогнозируется уже +10…+15; после полудня воздух прогреется до +19…+24. В четверг, 2 июня, не исключены грозовые дожди, ночная температура будет в пределах +11…+16, днем +21…+26. В пятницу, по словам синоптика, холодный фронт и скоротечные дожди «немного смажут летнее тепло». Ночью посвежеет до +9…+14, а днем до +18…+23.