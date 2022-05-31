Заммэра Ефимов: электронная запись на осмотр объекта торгов — самый популярный сервис Инвестпортала Москвы

Пользователи столичного Инвестиционного портала чаще всего пользуются им, чтобы подать заявку на осмотр объекта, выставленного на торги. С момента запуска сайта этой опцией воспользовались более 206 тыс. раз, сообщил 31 мая заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В числе объектов городской недвижимости, которые власти города продают на торгах, — помещения, земельные участки, объекты незавершенного строительства и машино-места. Всего сегодня на портале представлено 2,3 тыс объектов недвижимости.

«Онлайн-инструменты Инвестпортала призваны облегчить ведение предпринимательской деятельности в столице. Самый популярный сервис сайта — электронная запись на осмотр объекта торгов. С его помощью пользователи могут отправить онлайн-заявку, чтобы в удобное время увидеть предлагаемую городом недвижимость. За все время сервисом воспользовались более 200 тыс. раз, 57,3 тыс. раз — в прошлом году, 23 тыс. раз — с начала этого года», — рассказал Владимир Ефимов.

Подав электронную заявку на осмотр, пользователь увидит статус рассмотрения запроса в личном кабинете, уводомление также придет на e-mail, указанный при регистрации. Записаться онлайн на осмотр можно не позднее, чем за два рабочих дня до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Для удобства пользователей вся информация о торгах городской недвижимостью собрана в отдельном разделе личного кабинета «Мои торги», отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко. Пользователям портала также доступно уведомление с помощью смс: победителю торгов сообщат о том, что в его личный кабинет поступил проект договора, акта или дополнительного соглашения о сделке. «С момента появления функции в ноябре 2021 года победители торгов получили уже свыше 5 тыс. смс-уведомлений. Также в конце прошлого года у них появилась возможность отправить заявку на повторный осмотр. Эта опция позволяет дополнительно ознакомиться с объектом недвижимости перед заключением договора и при необходимости уточнить инвестиционные планы», — рассказал Эдуард Лысенко.

Подача заявки доступна также через смартфон: эта опция есть в мобильном приложении Investmoscow, в разделе «Торги», сказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский. «Осмотреть недвижимость можно и дистанционно, в режиме 3D: лоты с функцией панорамы отмечены специальной пиктограммой в карточках объектов. Сейчас на сайте доступно 2,2 тыс. таких объектов», — добавил он.

Инвестиционный портал Москвы работает с февраля 2014 года. За это время на нем зафиксировали более 16,2 млн посещений, ежедневно на сайт заходит около 9 тыс. уникальных пользователей. На сайте предприниматели могут узнать об инвестпроектах, реализуемых в столице, о мерах поддержки промышленности, о торгах по продаже и аренде городского имущества, налоговых режимах и льготах, а также ознакомиться с нормативно-правовой базой.