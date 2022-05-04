«Аэрофлот» возобновляет полеты в Индию с 5 мая

Авиакомпания «Аэрофлот» сообщила, что возобновляет полеты в Индию.

Как указано на сайте перевозчика, первый рейс в Дели будет произведен 5 мая, вылет из терминала С аэропорта «Шереметьево» назначен на 23:25. Полет будет выполнять лайнер Airbus A330-300.

Планируется, что перелеты будут производиться два раза в неделю. Стоимость билета туда и обратно в мае по тарифу без багажа составит 35-37 тыс. рублей на человека.

По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, низкие цены на авиаперелеты в Индию связаны с окончанием туристического сезона, передает «Интерфакс». Температура воздуха в стране поднимается выше 35 градусов и сопровождается высокой влажностью. Отмечается, что Дели можно использовать как стыковочный пункт на пути в Таиланд — такой маршрут обойдется дешевле, чем перелет через Катар или ОАЭ.

Сейчас приехать в Индию, сделав ПЦР-тест, могут как вакцинированные россияне, так и путешествующие без прививки. Для тех, кто не сделал прививку, нет необходимости соблюдать карантин, однако по окончании срока действия первого теста для поездок по стране придется делать новые.

В конце апреля авиакомпания объявила о возобновлении рейсов в Анталью и Стамбул.

«Аэрофлот» временно приостановил выполнение всех международных рейсов с 8 марта «в связи с возникновением дополнительных обстоятельств, препятствующих выполнению полетов». В конце февраля из-за закрытия воздушного пространства была также отменена часть рейсов «Аэрофлота» в южные регионы РФ.

После начала спецоперации на Украине Запад закрыл воздушное пространство для России, которая ответила зеркально, запретив полеты над своей территорией самолетам из 36 стран. Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям, которые владеют самолетами в лизинге у иностранных компаний, прекратить полеты за рубеж из-за риска задержания или ареста лайнеров.