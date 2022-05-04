Американские экспортеры поставили внутренний рынок на грань энергетического кризиса

И это не случайность. Нефтеперерабатывающие заводы побережья Мексиканского залива в апреле - ежедневно экспортировали более двух миллионов баррелей бензина, дизельного топлива и авиакеросина. Это рекордный показатель более чем за 5 лет, которые ведется учет этих данных компанией Vortexa.

Большая часть экспорта шла в Латинскую Америку. И экспортный спрос, вероятно, останется высоким в течение следующих нескольких месяцев - сейчас страны Южной Америки активно сжигают дизельное топливо для выработки электроэнергии в течение зимнего сезона в Южном полушарии. Впрочем, не только - поставки в Европу также заметно выросли. Накануне стало известно, что США увеличили поставки нефти в Европу до максимума с 2016 года, и произошло это после того, как Вашингтон впервые за много лет разрешил поставлять сырье за рубеж

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Кстати, в прошлом месяце был даже зафиксирован случай, когда как минимум один танкер с побережья Мексиканского залива, груженный малосернистой нефтью из американских резервов, оказался у европейских берегов.

Но вернемся к внутреннему рынку США - ведь основные события разворачиваются там. Пожалуй, самое важное - основной трубопровод, соединяющий нефтеперерабатывающие заводы побережья Мексиканского залива с Восточным побережьем страны, загружен значительно ниже своей пропускной способности. Неудивительно, что запасы бензина, дизельного топлива и топлива для реактивных двигателей находятся на десятилетнем минимуме на фоне высокого спроса, что приводит к заоблачным ценам.

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Более того, запасы дистиллятов, включая мазут и дизель - на минимуме с 1996 года, бензина - на пятилетнем минимуме, а запасы в Новой Англии достигли самого низкого уровня с 1991 года.

Менее чем через месяц стартует туристический сезон, а путешественникам придется раскошелиться. Цены на дизель недавно обновили исторический максимум, стоимость бензина также зашкаливает.

Так, цены на дизельное топливо во вторник достигли рекордных 5,37 доллара за галлон, что сделало его значительно дороже бензина, который сейчас стоит в среднем по стране 4,20 доллара за галлон..

Кроме того, накануне цены на американский газ (NatGas) превысили 8 долларов - самый высокий уровень с 2008 года. Эта цифра эквивалентна примерно 133 долларов за баррель нефти - значительно выше, чем сейчас стоит WTI. Так что, вполне возможно, вскоре мы станем свидетелями того, как цены на нефть совершат еще один мощный скачок вверх.

Низкие запасы и высокие цены — это прелюдия к тому, что этим летом в Америке будет называться так называемый идеальный шторм. Как пишет Bloomberg, американские водители будут стараться удовлетворить накопившийся за время пандемии неудовлетворенный спрос на традиционные путешествия по стране, а значит, спрос на топливо будет расти и дальше.

Проблему можно было бы сгладить, если бы НПЗ сбалансировали рынок и увеличили отгрузку внутри страны, однако бизнес есть бизнес, и сейчас слишком велик соблазн отправлять топливо на экспорт, ведь мировой энергетический рынок сейчас - это одно из самых горячих мест - европейские и другие страны постепенно отказываться от российского топлива и ищут замену в том числе и в США.