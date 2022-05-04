Bloomberg подтвердил получение инвесторами платежей по евробондам РФ

Как сообщало 29 мая Министерство финансов России, оно выплатило 649,2 млн долларов по евробондам "Россия-2022" и "Россия-2042" и выплата доведена до платежного агента, каковым служит лондонский офис Citibank. Минфин расплатился в валюте по выпускам, выплаты по которым ранее собирался произвести в рублях, уточняет агентство "Интерфакс".

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Агентство также приводит информацию Bloomberg, чьи источники подтвердили, что основные международные клиринговые организации получили и обработали платежи по евробондам "Россия-2022" и "Россия-2042". 3 мая три анонимных держателя российских евробондов сообщили, что их банки-депозитарии уже получили выплаты.

У России был льготный 30-дневный период, который заканчивается 4 мая, для проведения выплат в долларах в этот срок снимает вопрос о дефолте по обязательствам, отмечает "Интерфакс".

Оно напоминает также, что 25 мая истекает срок действия лицензии Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США, которая разрешает транзакции, необходимые для получения платежей по российским ценным бумагам, в то время как 27 мая России предстоит расплатиться еще по двум выпускам еврооблигаций.