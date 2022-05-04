Джером Пауэлл устроил «ралли медвежьего рынка»

Решение ФРС поднять ставку на 50 базисных пунктов, до 0,75-1%, неожиданностью ни для кого не стало — котировки на срочном рынке давно предсказывали его с вероятностью, близкой к определенности. Важнее были планы сокращения баланса Федрезерва, достигшего $8,9 трлн. Но и они в целом оказались в рамках того, что ожидалось после публикации протоколов прошлого заседания регулятора.

С 1 июня ФРС позволит своим запасам ценных бумаг начать снижаться с первоначальным темпом $47,5 млрд в месяц ($30 млрд казначейских облигаций и $17,5 млрд ипотечных бумаг). Через 3 месяца эта сумма, как и ожидалось, увеличится до $95 млрд. После этого баланс Федрезерва будет сокращаться на $1,14 трлн в год, что по воздействию на экономику сопоставимо с еще 1-2 повышениями ставки за тот же период.

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На фоне максимальной с 1981 года инфляции эти темпы вызывают споры. Но они шли и до заседания, которое с этой точки зрения мало что изменило. Удастся ли ФРС при таком сокращении баланса и повышении ставки на 50 б.п. или даже на 75 б.п. на каждом заседании совершить «мягкую посадку» (победить инфляцию без рецессии)? Шансы не слишком велики, но и это не было новостью дня.

Скорее, есть резон ожидать, что регулятор не справится по обоим пунктам и получит стагфляцию, особенно учитывая влияние на экономику событий, на которые сам он воздействовать не может. Одним из по-настоящему заметных изменений в заявлении ФРС по сравнению с мартовским было появление упоминания эпидемии в КНР в контексте инфляционных рисков: «связанные с COVID блокировки в Китае, вероятно, усугубят сбои в цепочке поставок».

При этом подъем ставок, недостаточный для победы над инфляцией, вполне способен заметно замедлить экономику. ФРС, конечно, не могла не заметить на прошлой неделе первого с 2020 года снижения ВВП США по итогам I квартала (на 1,4% в годовом исчислении). Но, как и многие аналитики, не считает это началом рецессии. В заявлении отмечено, что экономическая активность понизилась в первом квартале, но расходы домохозяйств и инвестиции в основной капитал остаются высокими.

Так что первой реакцией рынка был рост акций. Сразу после публикации итогов заседания ФРС они заметно подскочили, но уже через несколько минут основные фондовые индексы развернулись, и к началу пресс-конференции председателя ФРС Джерома Пауэлла были уже в «красной зоне». Это вполне понятно: принципиально ничего в лучшую сторону не изменилось — разве что была закрыта часть коротких позиций.

Но Пауэлл нашел слова для того чтобы организовать полноценное «ралли медвежьего рынка». Надо сказать, что накануне заседания настроения были экстремально тревожными. В частности, опрос Американской ассоциации индивидуальных инвесторов показывал самый «медвежий» настрой с марта 2009 года. Накопилось немало «шортов», закуплено множество пут-опционов и т.д. В таких ситуациях нередко фиксируются локальные минимумы рынка, и порой достаточно незначительного события, чтобы сдвинуть лавину покупок.

Джерому Пауэллу особо стараться не пришлось: достаточно было показать себя не слишком большим «ястребом». Он заявил, что ФРС не рассматривает возможность повышения ставки на 75 б. п. на будущих заседаниях, и этого вполне хватило для начала быстрого взлета котировок акций.

Пауэлл, впрочем, транслировал и уверенность в силе экономики США. По его мнению, ФРС в борьбе с инфляцией сможет замедлить ее рост, не вызвав скачка безработицы (с учетом большого количества вакансий и сильные балансы домохозяйств).

«Я бы сказал, что у нас есть хорошие шансы на мягкую или мягковатую посадку», — сказал он.

И хотя Пауэлл много говорил о том, что инфляция слишком высока, роста это уже не сдерживало. Вскоре после окончания пресс-конференции индекс Dow Jones Industrial Average прибавлял 2,5%, S&P 500 — 2,6%, а Nasdaq Composite — 2,7%.

Чего-то подобного и ожидали накануне некоторые аналитики, указывая на панические настроения инвесторов. И хотя ралли на закрытии коротких позиций не выглядят фундаментально обоснованными, они могут быть ярче и продолжительнее, чем обычно ожидают от «медвежьего рынка» сторонние наблюдатели. Так, после первого подъема ставки ФРС в марте S&P 500 подскочил более чем на 6%, прежде чем упасть на новые минимумы в апреле.