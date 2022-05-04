ФАС одобрила ходатайство ТК «Мультипро» о приобретении «Вимм-Билль-Данн Напитки»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила ходатайство ТК «Мультипро» о покупке компании «Вимм-Билль-Данн Напитки».

«ТК "Мультипро" планирует приобрести "Вимм-Билль-Данн Напитки". ФАС удовлетворила ходатайство заявителя», — указывается в сообщении пресс-службы регулятора. По мнению ФАС, сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынке продуктов питания.

Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу PepsiCo, которая является материнской компанией «Вимм-Билль-Данна», речь идет о продаже актива, решение относительно которого приняли еще в прошлом году. «PepsiCo решила продать производственную площадку в г. Раменском, которая не действует с 2015 года и не производит никакой продукции. На территории завода располагаются административные, складские, производственные и инфраструктурные объекты, которые перейдут в собственность нового владельца», — рассказали агентству в компании.

PepsiCo в начале марта заявила, что прекращает продажу напитков и приостанавливает рекламную деятельность в РФ. Вместе с тем компания сообщила о намерении продолжить реализацию в России детского питания.

Компания «Вимм-Билль-Данн» основана в 1992 году, в 2011-м она стала структурой американской PepsiCo. В число брендов «Вимм-Билль-Данн» входят «Домик в деревне», J7, «Агуша», «Любимый» и «Имунеле». В общей сложности компания выпускает свыше 1000 наименований молочной продукции и более 150 наименований соков, нектаров и негазированных напитков.

ТК «Мультипро» производит сыры, она работает более 10 лет. В компанию входят два предприятия, в штате примерно 300 сотрудников.

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