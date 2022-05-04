Футболку Диего Марадоны с чемпионата мира-1986 купили за рекордные $9,3 млн

Футболка, в которой Диего Марадона забил скандальный гол на чемпионате мира 1986 года, продана на онлайн-аукционе Sotheby's за $9,3 млн.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press.

Во время четвертьфинала ЧМ в Мексике 22 июня 1986 года Марадона забил скандальный гол в ворота сборной Англии, рукой подправив мяч в ворота. Судья не заметил нарушения, решив что футболист пробил головой. Гол был засчитан, позже сам аргентинец назвал его «рукой бога». Матч завершился со счетом 2:1. Второй гол реализовал также Марадона: получив мяч на своей половине поля, он обошел половину состава англичан и нанес точный удар по воротам. Гол был признан голом столетия, сборная Аргентины завоевала золото.

Футболка Марадоны перешла полузащитнику сборной Англии Стиву Ходжу, с которым он обменялся майками, затем ее передали в футбольный музей Англии в Манчестере.

Имя нового хозяина футболки держится в секрете. Отмечается, что сумма, за которую ее купили, стала рекордной для проданной на аукционе атрибутики спортсмена, участвовавшего в официальном соревновании. Предыдущий рекорд был установлен в 2019 году, когда за $5,64 млн была куплена майка американского бейсболиста Бэйб Рута.

Диего Марадона скончался 25 ноября 2020 года на 61–м году жизни. До этого он был госпитализирован в клинику Буэнос-Айреса, где перенес операцию на мозге, после чего был выписан из больницы для продолжения лечения в домашних условиях. Марадона был признан ФИФА лучшим футболистом XX века.