«Газпром» завоевывает Китай

Поставки российского газа в Китай за первые четыре месяца 2022 года держатся на стабильном уровне — около 43 млн кубометров в сутки, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные «Газпрома». В частности, растет экспорт в Поднебесную по газопроводу «Сила Сибири» в рамках двустороннего долгосрочного контракта между «Газпромом» и CNPC. Объем поставок за первые четыре месяца 2022 года превышает аналогичный показатель прошлого года почти на 60%.

Статья по теме: Олимпийская сделка Путина

За четыре месяца 2021 года экспорт газа в Китай по «Силе Сибири» составил 3,09 млрд кубометров, хотя по планам компании могло быть поставлено 4,9 млрд кубометров. В январе 2022 года поставки составили 1,3 млрд куб. м, феврале — 1,2 млрд, в марте и апреле (с учетом планового ремонта в эти месяцы) по 1,2 млрд кубометров. Год назад, в апреле 2021 года, поставки заметно сокращались (примерно на четверть к уровню первого квартала), в апреле же 2022 года суточный объем поставок держится на высоком зимнем уровне.

Кроме того, как уже писал «Эксперт», «Газпром» отметил, что поставки на внутренний рынок снизились на 3,7%, экспорт в страны дальнего зарубежья упал на 26,9%. В целом за четыре месяца текущего года «Газпром», по предварительным данным, добыл 175,4 млрд кубометров газа, что на 2,5% (4,5 млрд кубометров) меньше, чем за аналогичный период 2021 года.

«В январе-апреле 2022 года экспорт в страны дальнего зарубежья составил 50,1 млрд куб. м – на 26,9% (на 18,4 млрд куб. м) меньше, чем за тот же период 2021 года. "Газпром" продолжает поставлять газ согласно подтвержденным заявкам потребителей в полном соответствии с контрактными обязательствами», — подчеркнули в компании.

Выигрывая в тактике, не забывать о стратегии

Увеличение поставок по газопроводу «Сила Сибири» является плановым мероприятием, отмечает ведущий аналитик управления анализа рынков «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков. Сырьевой базой для трубопровода служит Чаяндинское месторождение в Якутии с запасами около 1,2 млрд кубометров газа. Однако этих запасов недостаточно для заполнения всей мощности, которая достигает примерно 38 млрд кубометров в год. С 2022 года к поставкам подключается Ковыктивнское месторождение в Иркутской области с запасами 2,7 млрд кубометров газа. Соответственно, именно на 2022 год приходится вывод газопровода на плановую мощность.

Статья по теме: «Газпром» спасет Монголию от экологического коллапса

На этом процесс освоения восточного направления не заканчивается, продолжает эксперт. В конце февраля текущего года «Газопровод Союз Восток» и «Газпром проектирование» подписали договор о начале проектно-изыскательских работ в рамках строительства газопровода «Союз Восток». Он пройдёт по территории Монголии и станет продолжением другой газотранспортной системы — «Сила Сибири — 2», проектная мощность которой может составить до 50 млрд кубометров в год. Кроме поставок в Китай, эта новая трубопроводная система будет снабжать энергией Монголию, которая получит новый импульс экономического развития.

Российский газ также ждут в Китае, где в последнее время забуксовал проект сокращения угольной генерации для улучшения качества воздуха и повышения энергетической устойчивости, говорит Кочетков. Увеличение поставок по восточному направлению становится ещё актуальнее, если учитывать стремление Европы отказаться от экономически выгодных поставок из РФ в пользу более дорогого СПГ. Полностью заменить Россию в Европе США не смогут, поэтому повысится конкуренция за СПГ из Австралии и Катара. Потенциальные проекты в Африке ещё очень далеки даже от начала проектирования. Соответственно, рынок СПГ в Азии станет крайне дефицитным.

Поэтому реализация российских газовых проектов отвечает не только интересам самой России, но и её потребителей в Азии. За счёт новых газопроводов РФ сможет диверсифицировать каналы сбыта, а потребители в Китае получат относительно дешевый газ, который будет работать на повышение конкурентоспособности. То есть, речь идёт о взаимной выгоде. Плюс к этому новые проекты загрузят российскую промышленность новыми заказами, которые столь необходимы в период экономических проблем, вызванных геополитическим обострением.

Впрочем, добавляет Андрей Кочетков, необходимо держать в уме и дальнейшее развитие азиатских поставок, которое потребует строительства газотранспортной системы, соединяющей европейскую и восточную ресурсные базы. То есть, необходимо возведение газопроводов, которые позволят оперативно перекачивать необходимые объёмы в зависимости от потребностей региональных рынков. Конечно, СПГ-проекты на Сахалине и Ямале можно рассматривать в качестве такого инструмента регулирования поставок, но наземные возможности транспортировки газа существенно выше, поэтому соединение ресурсных баз Запада и Востока является принципиальным решением для создания стратегического преимущества с потенциалом организации новых газотранспортных экспортных каналов.