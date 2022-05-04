Глава Минтруда сообщил, что около 100 тысяч работающих россиян находятся в режиме простоя

Приблизительно 100 тысяч работающих россиян в настоящее время находятся в режиме простоя, еще около 110 тысяч — в формате неполной занятости.

Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

«Мы развернули оперативный мониторинг на основании данных компаний, которые предоставляют эти сведения в Пенсионный фонд, и мы видим, что у нас порядка 98 тысяч наших граждан находятся в "простое" и около 110 тысяч граждан находятся в формате неполной занятости на этих предприятиях», — приводит слова Котякова пресс-служба Кремля.

По словам чиновника, примерно 675 тыс. граждан РФ состоят на учете в центрах занятости в качестве безработных. Министр обратил внимание на то, что в центрах занятости в настоящее время имеется 1,9 млн вакансий. «Это достаточно хороший показатель, который дает возможность нашим гражданам сегодня выбирать возможное место своего дальнейшего трудоустройства и, скажем так, реагировать на те вызовы, с которыми сталкивается рынок труда», — подчеркнул глава Минтруда.

В целом ситуацию на рынке труда в России можно назвать стабильной, констатировал Антон Котяков. Он отметил, что число безработных не растет и остается на уровне 3,1 млн человек.

Ранее «Эксперт» писал о том, что в свете текущих экономических событий все более широкие слои населения России охватывает платформенная занятость — формат, предполагающий использование цифровой платформы в качестве посредника между поставщиками или исполнителями и их клиентами. Занятость с использованием платформы может быть для человека как основной, так и дополнительной. Отечественные примеры таких платформ — Яндекс.Такси или Delivery Club. Грамотное регулирование данной сферы весьма важно, так как неправильные ее настройки способны создать серьезные социальные проблемы.