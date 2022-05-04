Карту «Мир» начнут принимать еще в одной стране

В текущем году власти Шри-Ланки планируют признать российскую платежную систему «Мир». За перелеты на шриланкийских авиалиниях уже можно расплачиваться в рублях. Об этом сообщила ТАСС посол Шри-Ланки в России Джанита Абейвикрема Лиянаге.

«Мы работаем над вопросом, чтобы карта "Мир" присоединилась к тем картам, которые можно активно использовать по прибытии к нам в страну. Этот вопрос решен. В этом году она заработает. За перелеты на шриланкийских авиалиниях уже можно расплачиваться в рублях», ― рассказала посол.

Ранее «Эксперт» писал, что спрос на дебетовые карты «Мир» за январь—март 2022 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2021 года в 2,4 раза. По оценкам аналитиков, с начала февраля 2022 года оформление дебетовых карт «Мир» было стабильным вплоть до марта. Однако на фоне заявлений компании Apple об ограничении доступа к некоторым сервисам, а также решений Mastercard и Visa относительно карт своих платежных систем, спрос на карты «Мир» стал пиковым — прирост составил 427%.

Банковские карты системы действуют на всей территории России, а также в Турции, Вьетнаме, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Южной Осетии, Абхазии, Таджикистане, ОАЭ.

