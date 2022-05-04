Командование МКС переходит к российскому космонавту

В среду на борту Международной космической станции (МКС) пройдет церемония смены командования, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на NASA.

Действующий командир МКС астронавт NASA Том Маршберн на текущей неделе возвращается на Землю и передает командование станцией Олегу Артемьеву.

Космонавты "Роскосмоса" Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаковым прибыли на МКС 18 марта на корабле "С. П. Королев" ("Союз МС-21"), напоминает агентство. С ними на станции будет работать прибывший 28 апреля на корабле Crew Dragon-4 экипаж, в состав которого входят астронавты NASA Челл Линдгрен (командир экипажа), Роберт Хайнс (пилот), Джессика Уоткинс (бортинженер), астронавт ESA итальянка Саманта Кристофоретти. Их миссия экипажа рассчитана на шесть месяцев,

Том Маршберн отбудет со станции на корабле Crew Dragon-3 с его экипажем в составе астронавтов NASA Раджи Чари, КайлыБэррон и астронавтом Европейского космического агентства (ESA) Маттиасом Маурером (ФРГ).

3 мая агентство РИА Новости привело слова главы НАСА Билла Нельсона, заявившего о благоприятных ожиданиях по продолжению сотрудничества в космосе.

"У нас есть все основания полагать, что русские будут (продолжать работу по) космической станции в ближайшем будущем, и, конечно, мы надеемся, что они продолжат делать это с нами до 2030 года", - сказал глава НАСА на слушаниях в конгрессе США.

"Я не вижу ничего в отношениях между астронавтами и космонавтами... что повлияло бы на наши профессиональные отношения", - сказал также глава НАСА. Он отметил, что, несмотря на ситуацию на Украине, профессиональное взаимодействие сохраняется как на орбите, в подготовке астронавтов и космонавтов, так и между специалистами НАСА и "Роскосмоса".