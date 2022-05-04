Максим Решетников: бюджет предоставляет бизнесу беспрецедентный объем поддержки

Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников рассказал в среду о ряде мер, которые предприняты властями для снижения финансовой нагрузки на бизнес в части отсрочки страховых платежей и предоставления возможностей для выкупа имущества, находящегося у компаний в лизинге.

Кроме того, в ходе сегодняшнего брифинга министра речь зашла о кредитных программах. В частности, он коснулся ограничения выплат предприятий банкам по плавающим ставкам.

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Реальная помощь реальному сектору

Важнейшим фрагментом в складывающемся пазле антикризисной господдержки, является отсрочка по уплате страховых взносов за II и III кварталы 2022 года. Стоит отметить, что данная мера вводится Правительством в рамках реализации соответствующего поручения Президента Владимира Путина для самого широкого перечня компаний. Де-факто помощь оказывается практически всему реальному сектору экономики страны. В апреле — июне анонсированным послаблением смогут воспользоваться около 2,8 млн компаний, в которых работают 2/3 занятых россиян.

Ежемесячные платежи, которые должны были быть направлены в адрес социальных фондов, переносятся на год. Данное правительственное постановление на сегодняшний день уже оформлено. Платежная компания за первый месяц II квартала (апрель) должна была начаться 15 мая. Однако теперь сделать это разрешено спустя 12 месяцев.

Более того, бизнесу не надо обращаться в какие-либо инстанции с заявлениями о переносе платежей. Федеральная налоговая служба все оформит сама.

«В мае должен быть платёж уже апрельский — за II квартал первый платёж. Он будет переноситься на год, то есть его нужно будет уплатить в мае 2023 года. Соответственно, июньский платёж — тоже на год и так далее», — подчеркнул Максим Решетников, добавив, что общий финансовый объём предоставленной отсрочки составит 1,6 трлн рублей.

Освободившиеся средства в нынешних непростых экономических обстоятельствах, обусловленных санкционным давлением, можно будет использовать для перенастройки производственных цепочек и логистики. Ведь именно эти две задачи в моменте являются для очень многих производств самыми что ни на есть первоочередными.

«В общем, это тот глоток воздуха, который сейчас необходим нашей экономике. И надо сказать, что это абсолютно беспрецедентный объём поддержки, которую бюджет предоставляет нашему реальному сектору экономики, нашим предприятиям. В таком объёме ещё программ не реализовывалось. И это адекватно тем вызовам, которые перед нашей экономикой сейчас стоят», — констатировал глава Минэкономразвития.

Из лизинга в собственность

Еще одно чрезвычайно значимое решение правительства, касается предоставления компаниям права досрочного выкупа имущества, находящегося в лизинге. В настоящий момент очень многие предприятия столкнулись с резким ростом лизинговых платежей, которые они должны вносить за оборудование и прочие средства производства. Ведь уровень процентных ставок в целом в экономике увеличился. А затем сработал «принцип домино».

Банки, естественно, выставили счета лизинговым компаниям, а те в свою очередь переложили издержки на плечи бизнеса. Если раньше лизинг был для предприятий выгоден, то теперь рискует превратиться в настоящее бремя, тормозящее развитие, а то и просто в непосильную финансовую ношу.

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Однако благодаря предоставленному правительством праву на выкуп, предприятия смогут в ближайшее время обратиться к лизингодателям и приобрести в собственность имущество с комиссией не более 1% от выкупной стоимости, что на поверку окажется гораздо выгоднее регулярных лизинговых выплат. При этом какие-либо штрафы или пени взиматься не будут. Это поможет решить наметившиеся проблемы в транспортной отрасли, облегчив работу автобусных перевозчиков, дальнобойщиков, такси, каршеринга.

Также воспользоваться правом выкупа оборудования на выгодных условиях смогут, например, фермеры. Соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение в Государственную Думу.

Неудовлетворенность мерами в полной мере

Максим Решетников заверил, что ход реализации данных и всех прочих мер поддержки бизнеса находится в зоне особого внимания Минэкономразвития. Проводится детальный мониторинг по каждому поручению.

Так, если речь идет о кредитных программах, то уже сделаны шаги, направленные на ограничение выплат по плавающим ставкам. Кстати, это вполне коррелирует с предоставляющийся возможностью избежать повышенных лизинговых платежей. Идет системная работа.

«Сейчас этой законодательной новацией, которая ограничила перекладывание со стороны банков роста процентных ставок на бизнес, уже воспользовались компании и переоформили кредиты практически на 2 трлн рублей. То есть это тоже существенная поддержка бизнесу. Это то, что даёт ему время для адаптации к изменяющимся условиям. Хотел бы также отметить, что мы, в том числе и при помощи социологии, проверяем, насколько бизнес информирован в этом плане, насколько он пользуется теми мерами, которые принимаются, и насколько он удовлетворён», — заметил Максим Решетников.

По его словам, в Минэкономразвития располагают данными о том, что востребованность указанных мер поддержки составляет 56%, а удовлетворённость — порядка 70%. При этом фокусируются представители органов исполнительной власти именно на тех 30%, которых что-то не устраивает.

Возможно, недовольные представители бизнеса по тем или иным причинам не могут в полной мере воспользоваться послаблениями или наталкиваются в процессе на какие-то ограничения, предположил министр.

Для того, чтобы не оказаться в ситуации, сформулированной в известной поговорке «гладко было на бумаге, да забыли про овраги», в министерстве проводится разбор складывающейся практики для своевременной корректировки действий. Ведь для экономики страны жизненно важно, чтобы власть шла в трудные времена навстречу бизнесу и удовлетворяла его насущные потребности.