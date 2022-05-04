Минфин представил динамику цен на нефть Urals

Средняя стоимость российской марки экспортной нефтяной смеси Urals в апреле составила $70,52 за баррель, что на 20,8% меньше, чем в марте и на 12% больше, чем в апреле прошлого года. За январь-апрель цена основного товара российского экспорта сложилась в размере $84,68 за баррель, что на 29% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года ($60,47 за баррель). Это следует из информации, представленной на сайте Минфина.

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«Средняя цена на нефть марки Urals в январе-апреле 2022 года сложилась в размере $84,68 за баррель, в январе-апреле 2021 года ― $60,47 за баррель. Средняя цена в апреле 2022 года сложилась в размере $70,52 за баррель, что в 1,1 раза выше, чем в апреле 2021 года ($62,50 за баррель)», ― сообщили в Минфине.

В марте марка Urals стоила в среднем $89,05 за баррель.

Ранее «Эксперт» писал, что средняя стоимость нефтяной смеси Urals с 15 марта по 14 апреля составила $79,81 за баррель. Месяцем ранее, с 15 февраля по 14 марта, Urals стоила в среднем $95,6 за баррель. С 1 мая Минфин снизил экспортную пошлину на нефть с $61,2 до $49,6 за тонну. Скидка на Urals, которая начала стремительно расти после введения антироссийских санкций, составляет примерно $28,7, то есть чуть больше четверти от цены, ранее она была гораздо менее существенной.

