Мировые спекулянты ставят на рост рубля

За время наших выходных произошло несколько важных событий. В частности, Bloomberg сообщил, что держатели российских еврооблигаций с погашением в 2022 и 2042 гг. стали получать выплаты в валюте. Таким образом, допущенный Россией технический дефолт не перерос в полноценный, который мог бы привести к аресту российской собственности за рубежом.
На этой новости на мировом рынке Форекс рубль вчера сильно вырос — курс уходил в район 66 руб. за доллар.
В этой связи стоит оценить мнение мировых спекулянтов относительно будущего российской валюты. Для финансового рынка «спекулянт» — понятие далеко не ругательное. Спекулятивной торговлей занимаются наиболее успешные трейдеры, которые формируют ликвидность рынка и очень часто предвидят тренды.
По данным американской Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), на фьючерсных рынках Чикаго и Нью-Йорка в начале прошлой недели (данные публикуются с задержкой) было открыто 12,9 тыс. контрактов на укрепление курса российской валюты. Это второй по величине показатель после исторически рекордных 13,9 тыс контрактов, сделанных на рост рубля в начале второй декады апреля.
То, что объем открытых позиций сильно не сокращается, говорит о настрое игроков продолжить получать заработок на снижении пары доллар-рубль.
Второй значимой новостью для рублевых активов стало намерение ЕС в рамках шестого пакета санкций отказаться до конца году от закупок российской нефти и нефтепродуктов. Несколько стран просят увеличить для них этот «переходный период». Однако есть большая вероятность, что Европа просто не успеет ввести свои меры, поскольку президент РФ Владимир Путин подписал указ, запрещающий экспорт российского сырья и продукции странам и компаниям, попавшим под российские санкции.
Это решение может вызвать в краткосрочной перспективе снижение притока валюты в страну. Однако с большой уверенностью можно утверждать, что последствия такого шага российскими властями хорошо просчитаны, и большая часть экспорта будет переориентирована в «правильные» страны.
Но пока эта неопределенность и приближение очередных длинных выходных ослабили напор продавцов валюты: пара доллар-рубль ушла выше 70. Отметка 70 руб за доллар является сильной технической преградой для роста курса рубля. Но пока все говорит в пользу того, что этот рубеж будет пройден.
Интересно отметить, что на зарубежных торговых площадках доллар стоит сейчас примерно на 3 рубля дешевле, чем в России.
Что же касается рынка акций, то и здесь складывается интересная ситуация.
Проблемы со сбытом продукции в связи с указом российского президента могут возникнуть у «Газпрома», который подавляющую часть добываемого газа транспортирует по трубопроводам.
«По итогам 4 месяцев 2022 г. экспорт газа в страны дальнего зарубежья, которые преимущественно представлены ЕС, сократился на 26,9% к уровням 2021 г. и на 18% к среднему за 5 лет… В ЕС пытаются форсировать процесс отказа от российского газа, но все сигналы указывают на то, что это невозможно сделать в короткие сроки без ущерба для экономики. С учетом того, что цены на газ уже в 5 раз выше нормальных уровней, а инфляция в ЕС бьет многолетние рекорды, европейские власти могут переусердствовать и слишком сильно навредить экономике», — отмечает Игорь Галактионов из «БКС Экспресс».
Пока акции «Газпрома» торгуются в районе предыдущего закрытия, пытаясь удержаться выше технической поддержки 240-242 рубля за акцию. Бумагу сильно поддерживает ожидание выплаты дивидендов за прошлый год. Если такое решение будет принято, то дивидендная доходность акций газовой монополии в нынешних ценах составит около 20%.
В целом же Индекс Мосбиржи снижается за первый час торгов на треть процента. В «красной» зоне много бумаг нефтяных компаний, которые в свете сложившихся условий могут быть вынуждены начать сокращать производство. В том числе, началась фиксация прибыли по «Лукойлу», акции которого от локальных минимумов 22 апреля по конец прошлой недели выросли на 28%.
При этом нефть дорожает почти на 3%, подбираясь к отметке $108 за баррель.
В целом роста рынка акций на текущей короткой неделе ждать не стоит: большинство участников торгов в нынешней ситуации неопределенности вряд ли будет агрессивно делать новые покупки.