Мировые спекулянты ставят на рост рубля

За время наших выходных произошло несколько важных событий. В частности, Bloomberg сообщил, что держатели российских еврооблигаций с погашением в 2022 и 2042 гг. стали получать выплаты в валюте. Таким образом, допущенный Россией технический дефолт не перерос в полноценный, который мог бы привести к аресту российской собственности за рубежом.

На этой новости на мировом рынке Форекс рубль вчера сильно вырос — курс уходил в район 66 руб. за доллар.

В этой связи стоит оценить мнение мировых спекулянтов относительно будущего российской валюты. Для финансового рынка «спекулянт» — понятие далеко не ругательное. Спекулятивной торговлей занимаются наиболее успешные трейдеры, которые формируют ликвидность рынка и очень часто предвидят тренды.

По данным американской Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), на фьючерсных рынках Чикаго и Нью-Йорка в начале прошлой недели (данные публикуются с задержкой) было открыто 12,9 тыс. контрактов на укрепление курса российской валюты. Это второй по величине показатель после исторически рекордных 13,9 тыс контрактов, сделанных на рост рубля в начале второй декады апреля.

То, что объем открытых позиций сильно не сокращается, говорит о настрое игроков продолжить получать заработок на снижении пары доллар-рубль.