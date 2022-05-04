На фоне санкций число жалоб в ЦБ выросло на треть

В I квартале в Банк России поступило 94,9 тыс. жалоб, что на 38,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Одной из причин такого роста регулятор называет санкции и неопределенность на финансовом рынке. Значительная часть обращений была связана с отказами в выдаче валюты, отсутствием наличных в банкоматах и приостановкой торгов на бирже, при этом количество жалоб по потребительскому кредитованию заметно снизилось, сообщается на сайте ЦБ.

«Рост количества жалоб на кредитные организации составил 15,5%. Среди наиболее распространенных санкционных тем обращений в отношении банков — отказ в выдаче средств с валютного вклада или с банковского счета, а также отсутствие наличных в банкоматах. Без учета подобных тематик количество жалоб на банки осталось на уровне января — марта 2021 года, а по потребительскому кредитованию сильно сократилось. В частности, число жалоб на навязывание дополнительных услуг к кредиту снизилось на 21,7%», ― пояснили в пресс-службе Центробанка.

Регулятор отметил, что в полтора раза уменьшилось число жалоб на навязывание дополнительных услуг микрофинансовыми организациями (МФО), при этом, общий рост жалоб на МФО составил 20,9%. В отношении страховщиков количество обращений выросло на треть, в основном они касались отказов в заключении договора ОСАГО и проблем с оформлением электронных полисов.

На фоне санкций более чем в семь раз подскочило число жалоб в отношении участников рынка ценных бумаг. Как правило, они были связаны с временной остановкой торгов, а также с ограничениями на сделки с иностранными ценными бумагами или привязанными к ним инструментами, уточнили в ЦБ.

Ранее «Эксперт» писал, что количество жалоб на микрофинансовые организации (МФО) в 2021 году выросло на 37% по сравнению с 2020 годом, до 33 тысяч. После того, как Банк России исключил из реестра шесть МФО, число обращений заметно снизилось. В отношении кредитных организаций количество жалоб снизилось на 27%, почти треть из них касались отрасли потребительского кредитования. На страховые компании россияне в прошлом году жаловались на 20% больше, чем в 2020-ом. Всего за 2021 год в Банк России на рассмотрение поступило 250,5 тыс. жалоб от потребителей финансовых услуг и инвесторов.