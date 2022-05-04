Неудержимый рубль: 66,3 за доллар

После бурного роста рубля в первые минуты торгов на валютном рынке Московской биржи проявились попытки купить подешевевший доллар. Однако тенденция была быстро пресечена выходом на торги экспортеров, у которых за время праздников скопилась валютная выручка.

В результате, как мы и прогнозировали на прошлой неделе, диапазон сильной технической поддержки 70-73 руб за доллар был пройден. В прошлом году он хоть и «прокалывался», но всегда останавливал укрепление курса рубля.

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Пробой отметки 70 руб. за доллар спровоцировал закрытие спекулятивных позиций, открытых на ослабление рубля, что лишь усилило рост российской валюты. А во второй половине дня рублевые активы поддержало сообщение о тот, что послы стран ЕС не смогли утвердить введение эмбарго на российскую нефть.

В результате, по итогам дня рубль окреп к доллару на 6,6%. Торги завершились на отметке 66,3 руб. за доллар. Таким образом, сейчас курс рубля ушел в район начала марта 2020 г, когда только началось ослабление российской валюты на общемировом коронавирусном кризисе.

Теперь возникает вопрос: будет ли Банк России пытаться ограничить рост рубля? Аналитики считают, что одной из мер может быть сокращение норматива обязательной продажи валютной выручки с нынешних 80 до 50%, отмечая при этом, что значительного эффекта это не даст.

Действительно, хранить валюту на зарубежных счетах сейчас очень рискованно — она может быть отнята в любой момент волюнтаристским решением ЕС или США. Использовать же доллары и евро для модернизации производства практически невозможно из-за западных санкций и неясных перспектив со сбытом продукции.

Поговаривают и о том, что ЦБР может «попросить» какой-нибудь не попавший под санкции банк начать скупать валюту на рынке — например, под рублевый кредит со стороны ЦБ. Но и здесь риски «отъема» валюты очень велики, поскольку доллары и евро «хранятся» на счетах в зарубежных банках.

В таких условиях не исключено, что в среднесрочной перспективе рубль укрепится до 60 за доллар и более низких уровней, что необходимо для увеличения импорта и балансировки экспорта, считают аналитики Sberbank CIB.

Возможно, приток долларов и евро в страну уменьшится (а вместе с этим замедлится темп укрепления рубля) после того, как заработает указ президента РФ Владимира Путина, запрещающий экспорт российских товаров и сырья в страны, включенные в российский санкционный список.

Пока этого списка нет, но крупнейшие мировые трейдеры уже начали покупать фьючерсные контракты на углеводороды, «позабыв» о снижении спроса на топливо со стороны Китая из-за введенных там коронавирусных ограничений. В результате нефть сегодня подорожала на 3,7% — почти до $109 за баррель, а цена газа в Европе перевалила за отметку $1150 за тысячу кубов.

Однако даже при таких высоких ценах на энергоносители российский рынок акций потерял 3% по Индексу Мосбиржи.

Пока можно говорить, что на малоликвидном рынке идет фиксация прибыли прошлой недели. В лидерах падения с результатом -7,9% сегодня были бумаги TCS Group — головной компании Группы «Тинкофф», купленной недавно «Интерросом» Владимира Потанина. На пике с 26 по 29 апреля бумага выросла более чем на 60%, поэтому желание спекулянтов зафиксировать такую прибыль не вызывает удивления. Расписки TCS Group являются одной их самых привлекательных бумаг финансового сектора. Цель роста актива — 4700 руб., что почти вдвое выше текущих котировок.

Среди «голубых фишек» лидерами снижения были Сбербанк (-4,35%) и Мосбиржа (-4%). Акции этих эмитентов трудно рекомендовать для включения в среднесрочные портфели из-за неизбежного сильного падения их доходов в нынешнем году.

Завтра можно ожидать продолжения снижения рынка акций и укрепления рубля, но уже меньшими темпами.