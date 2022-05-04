Пашинян проходит очередное испытание на прочность

Армения снова бурлит — по всей стране идут массовые акции протеста против действующего премьер-министра Никола Пашиняна. Число их участников в столице и других крупных городах страны оценивается в десятки тысяч. Несколько сот человек уже арестованы полицией. При этом протестная активность не спадает, а лишь увеличивается.

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Формально акции протеста начались (а точнее резко усилились — сами протесты в стране безостановочно идут с момента поражения во Второй Карабахской войне в 2020 году) после слов Пашиняна о том, что международное сообщество-де требует от Армении «снизить планку» в вопросе статуса Нагорного Карабаха, который армяне называю Арцахом. «Армянское общество увидело, что Пашинян и его соратники не видят никаких проблем в том, чтобы признать Арцах частью Азербайджана, — говорит “Эксперту” ереванский журналист Айк Халатян. — А наезд машины из кортежа Пашиняна на беременную женщину (которая от удара скончалась) лишь усилил общественное недовольство и показал обществу, что человек, который в момент прихода к власти играл в популиста и говорил об отказе от кортежей, стал гораздо хуже, чем те лица, которых он в свое время критиковал». Собственно, это и есть две главные темы продолжающегося вот уже второй год армянского протеста: сдача Карабаха и неэффективная, непопулярная, раскалывающая общество внутренняя политика, которая ведет к ослаблению армянского государства.

Эксперты уже отмечают, что нынешние протестные акции качественно отличаются от тех, что оппозиция проводила с 2020 года. «Эти протесты отличаются энергетикой, большим участием молодежи, попыткой оппозиции применить известные технологии, которые в свое время применял сам Пашинян для придания размаха акциям протеста. Оппозиция пытается действовать более креативно, использовать известные и хорошо себя зарекомендовавшие в разных странах методы мирных акций протеста против действующих властей», — говорит Айк Халатян. «В отличие от всего предыдущего, акции протеста идут круглосуточно, люди не уходят домой, на площади Франции — это возле Оперного театра угол улицы Саят-Нова — разбиты палатки», — поясняет “Эксперту” ереванский политолог Георг Хачатурян.

Отличаются они и технологически. «Оппозиция использует ту же тактику, что Пашинян 4 года назад. А именно — перекрывание улиц, забастовки, вовлечение студентов. Перегорожен весь центр Еревана. Но при этом нет (по крайней мере, пока) агрессии, которой тогда было море. И нет популизма — никто не обещает обнулить кредиты или поделить деньги олигархов», — продолжает Георг Хачатурян.

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Уникально устойчивый

Вот только станет ли этих отличий достаточно для того, чтобы добиться цели протестующих и свергнуть Никола Пашиняна? Дело в том, что армянская ситуация во многом уникальна.

В других государствах подобный уровень протестной активности и недовольства уже давно привел бы к смене власти — но Пашиняну до сих пор не просто удавалось сохранять за собой власть, но и даже выиграть досрочные парламентские выборы в 2021 году. Причин его устойчивости две.

Проблема в альтернативе. Сейчас протестное движение возглавляют т.н. «бывшие» — представители допашиняновской армянской власти, прежде всего бывшие президенты Роберт Кочарян и Серж Саргсян. Люди, чья репутация в глазах значительной части армянского общества подорвана коррупционными скандалами и экономическими неурядицами. Да, противники нынешнего премьера уверяют, что «ни один бывший не сделал стране столько плохого, сколько Пашинян», однако коллективная предубежденность — непробиваемая вещь. Тезис «кто угодно, только не бывшие» глубоко укоренился в армянском подсознании, да еще и был зацементировал пропагандистскими структурами, близкими к Пашиняну.

Казалось бы, в чем вопрос — протесты всегда выносят на своей волне новых лидеров, или же поднимают к солнцу представителей некогда второго эшелона политиков (как они подняли в 2018 году самого Никола Пашиняна) Известные лидеры оппозиции (бывшие президенты Роберт Кочарян и Серж Саргсян) принципиально не выступают с трибуны — тем самым всячески демонстрируя, что ни на что не претендуют и хотят лишь убрать Пашиняна. Получается, что пространство для третьей силы есть, оно вакантно. Почему же до сих пор никто его не занял?

Тест на протест

Дело в структуре армянского политикума. «Другой оппозиции у нас нет, все оппозиционные финансовые рычаги в руках у Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна У них деньги, телеканалы, медиаподдержка», — поясняет Георг Хачатурян. «В Армении пытаются создать некую третью силу, не связанную ни с нынешними властями, ни с бывшими. Однако многие игроки, которые претендуют на эту роль, фактически являются псевдооппозицией, связанной с действующими властями и ориентированной на Запад. Сейчас данную нишу пытаются занять и сила, которую создает известный российский бизнесмен и благотворитель Рубен Варданян, который принял гражданство Армении. В теории общество готово поддержать подобную силу, однако сначала хочет понять, не связаны ли претенденты так или иначе с действующими или бывшими властями. К тому же политически активные граждане слишком радикализованы, разделены на сторонников и противников Пашиняна. И противников абсолютно не устраивают какие-то “полумеры” или умеренные подходы потенциальной “третьей силы” в отношении Пашиняна», — говорит Айк Халатян

Кроме того, тут возникает еще одна проблема — нежелание брать на себя ответственность. Потенциальные сменщики Пашиняна понимают, что заработанный с таким трудом политический капитал они неизбежно растеряют в случае взятия власти — ведь им придется исполнять те формальные и, вероятно, неформальные обязательства, которые взял на себя Никол Пашинян перед Ильхамом Алиевым.

Да, они в теории могут отказаться от неравноправных и невыгодных для Армении договоренностей — о чем, собственно, и говорят спикеры на акциях протеста. «Сегодняшние власти внушают народу, что Турция и Азербайджан сильны, поэтому мы должны подчиниться им. Нет, турок не может поставить нас на колени. Мы должны продолжить нашу борьбу до конца», — заявил глава оппозиционной фракции «Армения», бывший министр обороны Сейран Оганян.

Однако вопрос в том, готовы ли эти политики противостоять ответу со стороны Алиева и Эрдогана в нынешних армянских внутриполитических и российских внешнеполитических реалиях, когда союзник и гарант независимости Армении — Россия — занята Украиной?

Теоретически, конечно, противостоять вполне можно. У Баку и Анкары тоже достаточно узкий коридор возможностей. Вторгнуться в неподконтрольную Азербайджану часть Нагорного Карабаха (то, что от него осталось) они не могут — там российские миротворца, мандат которых будет действовать еще как минимум несколько лет. Вторгнуться на территорию самой Армении тоже проблематично.

Однако готовы ли армянские оппозиционеры так рисковать? Или же, как в конце 2020 года, решат снова подождать, пока Пашинян подпишет все непопулярные документы, чтобы повесить на него всю ответственность? Вопрос отнюдь не риторический.

