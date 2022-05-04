Переломный момент для эко-трендов

29 апреля в Москве прошло заседание комитета по экологии и охране окружающей среды Ассоциации менеджеров «Экотренды дают сбой: что будет с "зелеными" веяниями современности». Эксперты обсудили, что в нынешних условиях будет с экоинициативами, которые еще не успели плотно закрепиться в жизни российского бизнеса. Дело в том, что сейчас решение экологических проблем у многих отступает на второй план. Текущая обстановка диктует новые условия, и далеко не каждый готов жертвовать своей экономической состоятельностью ради окружающей среды.

Еще 3 месяца назад тема экологии в контексте ESG-повестки стояла во главе угла на всех мировых форумах и встречах глав государств. Сейчас Россия столкнулась с так называемой «культурой отмены», и сама концепция устойчивого развития немного «зашаталась», когда из России стали уходить зарубежные производители, отметила модератор мероприятия, директор департамента внешних коммуникаций En+ Group Ольга Санарова.

«Останутся ли ресурсы на экологические проекты у российского бизнеса, который сейчас решает множество других задач: как восстановить цепочку поставок и достать вменяемые заемные средства? Будет ли вообще тема экологии востребована у их потребителей и общественности? Тем более, что мода на экологию пришла с Запада, и неизвестно, в каком контексте тема будет актуальна через несколько лет», — пояснила модератор.

Два пути

Как заметил ассоциированный партнер EY, руководитель отдела услуг в области устойчивого развития в России Сергей Дайман, сейчас на всех площадках, дискуссиях и встречах выделяются два совершенно противоположных направления. С одной стороны, бизнес готов сохранить все свои «зеленые» проекты, а с другой – заявляет, что «сейчас эта повестка не совсем актуальна, нам нужно будет переключать ее, например, в сторону социальной».

По словам эксперта, такая полярность во мнениях совершенно объяснима: «Не будет гладкого спокойного развития ни в России, ни в Европе, ни в США, потому что никакие серьезные усилия, требующие изменений, финансовых инвестиций и человеческих ресурсов, в эпоху кризиса не проходят легко», — отметил он.

Старший юрист Baker McKenzie Роман Ишмухаметов обозначил главные проблемы, с которыми сталкиваются их компании на глобальном уровне, в том числе, удорожание сырья и компонентов, разрывы цепочек поставок. Он отметил, что несмотря на эти проблемы, число проектов в области ВИЭ, водорода, улавливания углерода только растёт.

Часть экоинициатив, конечно, встает на паузу, но отдельные компании продолжают инвестиции в свои экопроекты, в частности, так поступает компания En+ Group. «Так получилось, что мы в En+ Group, благодаря визионерству нашего акционера (промышленника Олега Дерипаски – прим. ред.), оказались в авангарде устойчивого развития еще до того, как это стало модным», — отметил директор по устойчивому развитию En+ Group Антон Бутманов.

Компания поставила задачу декарбонизировать не только собственную деятельность, но и алюминиевую промышленность в целом. En+ Group активно работает со своими партнерами, отраслевыми институтами и организациями по всему миру. «Мы объясняли потребителям, почему нужно пользоваться именно низкоуглеродной продукцией. Мы преуспели и многого добились, потому что начали рано — до того, как тема стала мейнстримом», — рассказал Бутманов.

Держаться за экотуризм

Помимо прочего, в регионах России остро стоят проблемы переизбытка мусора, отсутствия соответствующей инфраструктуры и безответственного туризма, о чем неоднократно упоминали спикеры. «До пандемии в Иркутскую область приезжало 1,8 млн туристов, в пандемию — 1,2 млн, а мусора стало больше. Сейчас область готовится принять 5 млн туристов, потому что границы закрыты. А нормальной инфраструктуры как не было, так и нет, и нагрузка на экосистему станет больше», — привел пример Бутманов, добавив также про рост частиц микропластика в озере Байкал — если в 2019 году экологи фиксировали 42 тыс. частиц на 1 кв. км, то сейчас — 62 тыс.

Представитель Российского экологического общества Михаил Пономарев разделяет эту точку зрения: «Первое, что мы должны развивать, с учетом закрытых границ, — это экотуризм. Развивать, прежде всего, необходимо именно экологическую туристическую инфраструктуру. Потому что у нас она в некоторых местах просто отсутствует. Помимо Алтая и Байкала, в России множество уникальных природных объектов», — напомнил эксперт.

Эта повестка в любом случае остается для всех актуальной. Другой вопрос, что финансирование может уменьшиться. Хотя заместитель генерального директора по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой ППК «Российский экологический оператор» Алексей Макрушин так не считает. Он заверио, что сейчас в России нет дефицита финансирования на подобные проекты: наоборот, скорее есть дефицит самих проектов.

Тренд не остановить

Когда мы говорим об устойчивом развитии, мы говорим о привычках и ценностях, которые нельзя в один момент стереть, заметила руководитель по развитию услуг компании «Собиратор» Анастасия Перевозникова. Она обратила внимание на тот факт, что актуальность повестки сохраняется, изменились разве что темпы роста желающих присоединиться к эко-сообществу.

«Запрос на экологичность сохранился. Единственное, что темп вовлечения новых сторонников уменьшился, в связи с очевидными факторами. Сместился фокус на социальные аспекты — популярностью теперь пользуются проекты, связанные с безопасной средой для сотрудников, правами человека, психологическим здоровьем. Это все стало очень актуально», — заметила Перевозникова. Она также указала на то, что вырос уровень ответственного потребления. Многие начали переходить на многоразовые альтернативы некоторых категорий товаров в связи с повышением цен. Эксперт считает, что это хорошая тенденция, несмотря на то, что вынужденная.

По мнению Михаила Пономарева, кризис выявит тех, для кого забота об окружающей среде действительно в приоритете:

«Станет видно, кто действительно "про экологию" в бизнесе, а кто — не очень. Многие умело пускали пыль в глаза, показывая себя экономичными, вкладывая деньги. Увидим, кто для экономии одной из первых отметет такую статью расходов, как природоохранные мероприятия», — заметил представитель Российского экологического общества.

Таким образом, эксперты сходятся во мнении, что сейчас, когда российский бизнес фактически изолировали от западных требований и веяний, российский бизнес не откажется от принципов устойчивого развития. Напротив, это отличный шанс определить свои потребности и встать на собственный «зеленый» путь.