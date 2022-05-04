Почти 100 студентов пришли на стажировку на предприятия микроэлектроники в ОЭЗ Москвы

За четыре месяца этого года на стажировку в кластер микроэлектроники особой экономической зоны (ОЭЗ) Москвы взяли 96 студентов из ведущих технологических вузов и колледжей города. Об этом рассказал 4 мая Владислав Овчинский, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы, входящего в комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений города.

«С начала этого года предприятия кластера устроились на стажировку 96 студентов различных вузов и колледжей. Самые востребованные специальности в кластере — это инженеры-конструкторы, проектировщики и разработчики, программисты и технологи», — рассказал Владислав Овчинский.

Он уточнил, что в кластер микроэлектроники и оптики в ОЭЗ Москвы входит более 30 компаний. В их числе ГК «Микрон», «Бифорком Тек», «Профотек», НПЦ «ЭЛВИС», «ЗНТЦ», «Тест-Контакт», «Термико» и АО «НИИМЭ», которые и взяли к себе практикантов. В частности, на предприятия пришли учащиеся из Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», Московского энергетического института, Национального исследовательского университета «МИЭТ», Московского авиационного института и из Российского университета транспорта (МИИТ).

Всего в 2022 году к стажировкам в ОЭЗ Москвы по разным специальностям проявили интерес более 150 студентов, добавил глава ОЭЗ Геннадий Дегтев. «Столичный технополис на протяжении нескольких лет сотрудничает с центрами карьеры профильных вузов и колледжей столицы, а также с городским центром профессионального и карьерного развития. На наших площадках регулярно проводятся HR-мероприятия и дни карьеры, а также работают кадровые спецпроекты, такие как “ТехноРабота”, благодаря которым соискатели могут устроиться в высокотехнологичные компании ОЭЗ», – уточнил он.

ОЭЗ «Технополис “Москва”» расположена на пяти площадках общей площадью 223,3 га. Одна из них находится в Печатниках, еще четыре – «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ» и «Ангстрем» – в Зеленограде. Резиденты пользуются особыми мерами поддержки: например, они освобождены от имущественного, транспортного и земельного налога, а также от таможенных пошлин. Ставка налога на прибыль для таких предприятий составляет 2%. На землю, выделенную под строительство предприятия, действуют льготы по аренде, а после ввода завод в эксплуатацию участок можно выкупить за 1% от кадастровой стоимости.