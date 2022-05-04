Преимущества получения займов на карту онлайн

Один из самых популярных способов, к которому в настоящее время прибегает множество людей, – получение займа на карту без отказа в микрофинансовых организациях. У этого способа имеются следующие преимущества:

Оперативность принятия решения по заявке. В любом банке срок ее рассмотрения исчисляется днями и неделями, тогда как МФО сообщают о своем решении в течение одного часа.

Получение денег немедленно после одобрения заявки. Перечисление денежных средств на карту происходит практически мгновенно.

Возможность получения займа из любого места. Для его оформления не требуется тратить время на посещение офиса МФО. Требуется только компьютер, ноутбук, планшет или смартфон с выходом в глобальную сеть.

Прозрачные и ясные условия. Чтобы узнать, во сколько обойдется оформление займа в МФО, достаточно лишь ввести на вебсайте требуемую сумму денег и срок погашения, после чего сразу же будет показана стоимость использования данной услуги.

Возможность взять деньги взаймы даже с испорченной кредитной историей. В условиях экономического кризиса банки проявляют жесткие требования к клиентам и обычно отказывают заемщикам, ранее допускавшим просрочки по выплатам своих задолженностей. МФО относятся к плохой кредитной истории гораздо мягче.

Возможность улучшить испорченную кредитную историю. При получении небольших займов в МФО клиенты могут исправить свою кредитную историю. Для этого им нужно своевременно погасить несколько небольших займов, после чего вероятность получить крупный кредит в банке значительно вырастет.

Отсутствие необходимости в сборе множества документов. Для получения займа на карту в МФО не требуется ни справка о доходах, ни пенсионное удостоверение, ни ИНН. Достаточно предъявить только свой паспорт.

Простота заполнения анкеты. Чтобы сделать это, требуется всего несколько минут. Обычно в анкете нужно указать свои паспортные данные и контактные сведения.

Отсутствие необходимости в предоставлении залога и привлечении поручителя.

Отсутствие дополнительных комиссионных сборов. МФО не взимают скрытых комиссий за использование своих услуг. Клиенты выплачивают только проценты, которые определены условиями договора.

Простота погашения задолженности. Обычно нужно вернуть сумму займа по окончании срока действия договора плюс проценты за его использование. Во многих случаях допускается досрочное погашение долга.