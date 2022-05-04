Преимущества получения займов на карту онлайн

Один из самых популярных способов, к которому в настоящее время прибегает множество людей, – получение займа на карту без отказа в микрофинансовых организациях. У этого способа имеются следующие преимущества:
- Оперативность принятия решения по заявке. В любом банке срок ее рассмотрения исчисляется днями и неделями, тогда как МФО сообщают о своем решении в течение одного часа.
- Получение денег немедленно после одобрения заявки. Перечисление денежных средств на карту происходит практически мгновенно.
- Возможность получения займа из любого места. Для его оформления не требуется тратить время на посещение офиса МФО. Требуется только компьютер, ноутбук, планшет или смартфон с выходом в глобальную сеть.
- Прозрачные и ясные условия. Чтобы узнать, во сколько обойдется оформление займа в МФО, достаточно лишь ввести на вебсайте требуемую сумму денег и срок погашения, после чего сразу же будет показана стоимость использования данной услуги.
- Возможность взять деньги взаймы даже с испорченной кредитной историей. В условиях экономического кризиса банки проявляют жесткие требования к клиентам и обычно отказывают заемщикам, ранее допускавшим просрочки по выплатам своих задолженностей. МФО относятся к плохой кредитной истории гораздо мягче.
- Возможность улучшить испорченную кредитную историю. При получении небольших займов в МФО клиенты могут исправить свою кредитную историю. Для этого им нужно своевременно погасить несколько небольших займов, после чего вероятность получить крупный кредит в банке значительно вырастет.
- Отсутствие необходимости в сборе множества документов. Для получения займа на карту в МФО не требуется ни справка о доходах, ни пенсионное удостоверение, ни ИНН. Достаточно предъявить только свой паспорт.
- Простота заполнения анкеты. Чтобы сделать это, требуется всего несколько минут. Обычно в анкете нужно указать свои паспортные данные и контактные сведения.
- Отсутствие необходимости в предоставлении залога и привлечении поручителя.
- Отсутствие дополнительных комиссионных сборов. МФО не взимают скрытых комиссий за использование своих услуг. Клиенты выплачивают только проценты, которые определены условиями договора.
- Простота погашения задолженности. Обычно нужно вернуть сумму займа по окончании срока действия договора плюс проценты за его использование. Во многих случаях допускается досрочное погашение долга.