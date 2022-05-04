Президент России определил государственные приоритеты

Два месяца, в течение которых страна живет в условиях беспрецедентного санкционного давления, показали, что взвешенная и ответственная социально-экономическая политика последних нескольких лет дала свой результат. Экономика и социальная сфера России не только не обрушились в результате действий недружественных государств, но и смогли, оказавшись в нерядовых — а если сказать прямо, экстремальных условиях продемонстрировать потенциал развития.

Важнейшими целями на сегодняшнем этапе, по мнению Владимира Путина, остаются обеспечение устойчивости экономики, стабильность внутреннего рынка, и бесперебойность работы промышленного сектора. В числе перспективных задач — продолжение укрепления индустриального и технологического суверенитета страны с претензией на глобальное лидерство по ряду направлений.

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Для решения этих задач президент предложил целый ряд мер, имеющих конечным итогом стабилизацию экономики страны и поддержку ее граждан. Выступая в Санкт-Петербурге перед Законодательным собранием, Владимир Путин озвучил те шаги, которые уже предпринимает и намерено в дальнейшем предпринять российское руководство с целью достижения означенного результата.

Предложено подготовить пакет мер по льготному кредитованию тех организаций малого бизнеса, которые замещают ушедшие с местного рынка западные компании. Помимо этого, правительство намерено распространить поручительство ВЭБа по кредитам не только для системообращующие предприятия, но и для других организаций, которые уже превысили критерии малого и среднего бизнеса и работают в производственных отраслях.

Все эти организации, по словам президента, получат 1,1 трлн. кредитов на модернизацию и масштабирование производства. Такой источник дешевых денег позволит промышленникам отреагировать на изменение рынка, отладить новые цепочки поставок или настроить выпуск новой, более востребованной продукции.

Следующей необходимой мерой обозначено снижение ставки по льготной ипотеке с 12% до 9% годовых до конца текущего года.

Еще одна задача, уже в области налоговой политики — подготовка к 1 июля поправки об отмене уголовной ответственности по налоговым преступлениям в случае полного возмещения недоимок.

Коснулся глава государства и вопроса сохранения здоровья населения. В частности, правительству поручено реализовать дополнительные мероприятия по своевременной диагностике сахарного диабета в России. В их числе — ранее выявление и лечение, обеспечение больных необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, расходными материалами для проведения непрерывного мониторинга уровня сахара в крови.

Помимо этого президент поручил в срок до 1 июля разработать и внести в Государственную Думу законопроект, предусматривающий эксперимент по дистанционной торговле рецептурным препаратами.

Отдельно Владимир Путин обратил внимание на необходимость усиления работы парламента — в том числе своевременного создания правовой базы для всех проводимых и инициированных мероприятий кабинета министров, в том числе — в сфере мер социальной поддержки населения.

«В числе тех мер, о которых я говорю, уже несколько пакетов антисанкционных мер, принятых за 2 месяца, десятки важнейших законов и подзаконных актов, которые уже прошли через законодательные собрания и через парламент России. Хочу отметить, что в ближайшее время будут приняты и конкретные решения по индексации пенсий, всех социальных пособий, а также заработных плат специалистов, занятых в бюджетной сфере. Для практической реализации этого шага прошу парламентариев самым тщательным образом отработать все необходимые поправки и правовые механизмы», — сказал Путин, обращаясь к Совету законодателей.

У правительстава — комплексы

Следуя тенденции противодействия внешним санкциям, правительство страны уже предприняло комплекс мер по обеспечению устойчивости экономики.

В частности, утверждены правила льготного кредитования системообразующих организаций, действующих в сфере информационных технологий. Теперь такие организации смогут получить кредиты на пополнение оборотных средств по льготной ставке в 11% годовых.

Разработана и внесена на утверждение программа федерального и регионального строительства на ближайшие 5 лет. В рамках программы финансирование заявленных объемов строительства составит более 10 трлн рублей. Продолжается и предоставление инфраструктурных бюджетных кредитов в объеме 1 трлн. рублей, из которых порядка 250 млрд. будет освоено в 2022 году.

Кроме того, кабинет министров дополнительно выделил из своего резервного фонда 120 млрд. рублей на строительство новых и приведение в порядок действующих автомобильных дорог.

Продолжается подготовка нормативной базы для объединения функций ПФР и ФСС, с целью создания в России единого Фонда пенсионного и социального страхования. Эта мера позволит сделать получение социальных выплат гражданами более быстрым и удобным.

Новый мир — новые возможности

Продолжает развиваться и программа импортозамещения. Успешно действует на этом фланге созданное недавно всероссийское движение в поддержку отечественных брендов «Сделано в России», о котором «Эксперт» уже упоминал. Проект призван популяризировать отечественную продукцию, помогать ее продвижению и всецело поддерживать российского предпринимателя. В рамках работы организации ежедневно анонсируются новые разработки отечественных предприятий со всей страны.

Поиску новых возможностей развития в условиях современности призван служить 25 юбилейный Петербургский международный экономический форум, провести который намечено в период 15-18 июня в Северной столице. Главной темой предстоящего масштабного экономического мероприятия станет установка «Новый Мир — новые возможности».

«Сам факт проведения этого масштабного форума, безусловно, является позитивным знаком, — приводит слова российского президента официальный сайт ПМЭФ. — Это ещё раз показывает, что партнёрские связи и контакты между предпринимателями, инвесторами и экспертами постепенно снова становятся привычными и нормальными. Мы также наблюдаем те же позитивные глобальные экономические тенденции. Уже смело можно говорить о том, что мировая экономика возвращается в нормальное русло».

Организаторы форума указывают, что как и в предыдущие годы, его деловая программа будет посвящена мировой и российской экономике, социальным вопросам, технологическому развитию.

Доносить до всех правду

В контексте необходимости снижения международной напряженности руководство страны сознает необходимость сохранения прямых контактов с зарубежными странами, призывая противоположную сторону к возобновлению диалога с целью нормализации взаимных отношений.

В частности, говоря о работе международных площадок, российский президент призвал парламентариев продолжать поддерживать все доступные каналы и форматы парламентской дипломатии, назвав их сохранение полезными.

«Сейчас нужно максимально задействовать все доступные форматы и каналы парламентской дипломатии, тем не менее — в Европе, в Азии, в Африке, в Америке — те, которые остались», — заявил Путин на встрече с Советом законодателей, указав, что прямые контакты никогда не помешают, так как за рубежом у России имеется много сторонников.

Работать с ними нужно — для того, чтобы аргументировать нашу повестку, доносить правду, доносить информацию для людей, которые хотят ее знать, добавил президент.