С начала 2022 года пассажирооборот РЖД вырос на 12,2% к уровню января-апреля 2021-го

В апреле текущего года на сети ОАО «РЖД» перевезено 92 млн пассажиров, что на 4,8% превышает показатель того же месяца 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В пригородном сообщении число пассажиров увеличилось на 3,6%, составив 84,3 млн человек, в дальнем следовании — на 19,2%, до 7,7 млн, уточняется в пресс-релизе.

«Пассажирооборот в апреле 2022 года составил 8,2 млрд пасс-км, на 15,9% превысив аналогичный показатель 2021 года. В том числе в пригородном сообщении пассажирооборот вырос на 5,5%, составив почти 2,5 млрд пасс-км, в дальнем следовании — на 21,1% до 5,7 млрд пасс-км», — отмечает пресс-служба РЖД.

В общей сложности за период с января по апрель этого года услугами компании воспользовались 331,1 млн пассажиров, что выше прошлогоднего показателя на 6,5%. «Из них в пригородном сообщении — 304,1 млн (+6%), в дальнем следовании — 27 млн (+12,6%)», — указывается в сообщении.

С начала 2022 года пассажирооборот на сети ОАО «РЖД» вырос на 12,2% к уровню прошлого года (25,8 млрд пасс-км в январе-апреле 2021-го), и составил 28,8 млрд пасс-км. В пригородном сообщении он достиг 8,8 млрд пасс-км (+6,1%), в дальнем следовании — почти 20 млрд пасс-км (+15,1%).

Ранее «Эксперт» писал о том, что правительство России намерено докапитализировать ОАО «РЖД» на 250 млрд рублей. Это будет сделано за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Решение о докапитализации РЖД вошло в итоговый план первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях санкций.

Доходы РЖД по результатам прошлого года увеличились на 10,9% по отношению к показателям 2020 года, достигнув 2,5 трлн рублей. Доходы от грузовых перевозок и предоставления доступа к инфраструктуре холдинга выросли на 8% и составили 1,6 трлн рублей. Чистая прибыль компании по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2021 году составила 50,67 млрд рублей против чистого убытка в 6,28 млрд рублей в 2020-м. Солидный рост — 43,7% — показали доходы от пассажирских перевозок, которые принесли компании 223,7 млрд рублей. Операционные расходы РЖД увеличились на 11,4%, до 2,4 трлн. рублей.

В прошлом году российские производители поставили на сеть РЖД 678 новых пассажирских вагонов. В 2022 году компания планирует приобрести 868 новых вагонов российского производства — 325 вагонов для дальних перевозок, в том числе 215 одноэтажных и 110 двухэтажных производства АО «Тверской вагоностроительный завод» (ТВЗ), и 403 для пригородных. Среди последних — 90 вагонов электропоездов серии ЭП3Д и 130 — серии ЭП2Д производства АО «Демиховский машиностроительный завод», а также 26 вагонов рельсовых автобусов серии РА-3 «Орлан» производства АО «Метровагонмаш» и 157 вагонов локомотивной тяги производства ТВЗ. Кроме того, холдинг закупит 140 вагонов электропоездов «Ласточка» в различной компоновке производства ООО «Уральские локомотивы».