Ситуация с природным газом в США резко ухудшилась

Цена на газ в США (Henry Hub) выросла во вторник 3 мая в моменте более чем на 9% до 8,169 доллара за миллион британских термических единиц (MBTU), максимума с сентября 2008 года. Вчерашняя торговая сессия закончилась на более скромном уровне – 7,954 доллара за MBTU (рост на 6,4%).

По словам Кэмпбелла Фолкнера, старшего вице-президента и главного аналитика OTC Global Holdings, рост цен спровоцировала комбинация жестких рыночных условий. В их числе и очередной, уже шестой с начала спецоперации на Украине пакет санкций Евросоюза (ЕС) против России, в который могут войти и санкции против российского энергетического сектора. К тому же, в США сейчас спад в добыче газа. Достаточно сказать, что в хранилищах сейчас газа на 21% меньше, чем было в начале мая в 2021 году.