Ситуация с природным газом в США резко ухудшилась

Цена на газ в США (Henry Hub) выросла во вторник 3 мая в моменте более чем на 9% до 8,169 доллара за миллион британских термических единиц (MBTU), максимума с сентября 2008 года. Вчерашняя торговая сессия закончилась на более скромном уровне – 7,954 доллара за MBTU (рост на 6,4%).
По словам Кэмпбелла Фолкнера, старшего вице-президента и главного аналитика OTC Global Holdings, рост цен спровоцировала комбинация жестких рыночных условий. В их числе и очередной, уже шестой с начала спецоперации на Украине пакет санкций Евросоюза (ЕС) против России, в который могут войти и санкции против российского энергетического сектора. К тому же, в США сейчас спад в добыче газа. Достаточно сказать, что в хранилищах сейчас газа на 21% меньше, чем было в начале мая в 2021 году.
Первая неделя в мае началась с серьезного скачка цен на природный газ в США – цены за две первые торговые сессии недели выросли более чем на 8%. Если же вспомнить, что апрель на газовых рынках был тоже, мягко говоря, не самым спокойным месяцем, во время которого цены увеличились почти на 30%, можно получить общее представление о сложной обстановке на энергетических рынках.
Говоря о причинах, вызвавших очередной всплеск цен на газ, нельзя забывать и о резком спросе на американский сжиженный газ (СПГ) в Европе, который еще больше усилил инфляционное давление на экономику. В день получения счетов за электроэнергию его сполна чувствуют потребители.
В этом году весна не привела к привычному ослаблению напряженности на газовых рынках и снижению цен. Спрос на газ не падает, потому что одновременно с ростом температур за окном, кстати, более быстрым, чем в прошлые годы, растет и расход электроэнергии на кондиционирование жилых помещений и офисов. Все это привело к тому, что энергетика оказалась в лидерах по росту S&P 500 во вторник, 3 мая, прибавив более 2% за торговую сессию.
Управляющий директор Bank of America Франсиско Бланш напоминает еще одну причину для роста цен на природный газ – ралли на угольных рынках. Хотя, конечно, рост цен на уголь отстает от роста цен на газ.
«Сейчас бушует энергетический кризис,- приводит CNBC слова Франсиско Бланша.- Думаю, определенное облегчение могло бы принести существенное замедление развития экономики, известное так же как рецессия, но, естественно, никто не хочет облегчения такой ценой».
Состояние энергетического рынка серьезно беспокоит Бланша, но он видит свет в конце тоннеля. По его мнению, предложение постепенно начинает реагировать на взрывной рост спроса. Правда, для серьезного увеличения добычи газа газовикам потребуется время. Это значит, что ждать снижения счетов за электроэнергию потребителям в ближайшем будущем не приходится.