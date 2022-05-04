Столичный суд арестовал имущество российского подразделения Google по иску НТВ на 0,5 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы наложил арест на имущество и счета ООО «Гугл» на 500 млн рублей в качестве обеспечительной меры по иску АО «Телекомпания НТВ».

Как следует из информации, размещенной в картотеке арбитражных дел, арест наложен в рамках иска НТВ о восстановлении доступа к YouTube-аккаунту телеканала.

Уточняется, что 28 апреля в суд поступило заявление о принятии мер по обеспечению иска в виде наложения ареста на денежные средства, в том числе те, что будут поступать на банковские счета, а также на все движимое и недвижимое имущество, принадлежащие ООО «Гугл», на общую сумму 500 млн рублей. «Рассмотрев заявление о принятии обеспечительных мер, арбитражный суд считает, что оно подлежит удовлетворению», — указывается в определении судебной инстанции.

Следующее заседание по делу назначено на 24 мая 2022 года. Помимо ООО «Гугл», ответчиками по иску выступают Google Ireland Limited (Ирландия) и Google LLC (США).

В марте принадлежащий Google сервис YouTube начал блокировать российские государственные медиаресурсы, в том числе филиалы ВГТРК, в связи с «освещением российской спецоперации в Украине». Роскомнадзор потребовал от корпорации восстановить доступ к Youtube-каналам. В ведомстве заявили, что такого рода ограничения «в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней». РКН назвал любые подобные ограничения неприемлемыми.

В апреле Google заблокировал YouTube-канал «Дума ТВ», где выкладывались эксклюзивные комментарии депутатов, трансляции пленарных заседаний и авторские программы. У канала было 145 тыс. подписчиков, видео, размещенные там, суммарно набрали более 100 млн просмотров.