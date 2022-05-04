Сюжет дня: акции банковского сектора под давлением из-за SWIFT

Акции российских банков падали на фоне новостей о планируемом отключении их от международной межбанковской системы SWIFT. По итогам сессии на Мосбирже в среду, 4 мая бумаги TCS Group дешевели на -7,90% до 2402,0 рублей за штуку, «обычка» «Сбербанка» падала на -4,35% до 123,2 рублей за штуку, а «префы» на -4,29% до 124,8 рублей за штуку. Котировки ВТБ снизились на -2,51% до 0,020 рублей за штуку.

В среду стало известно, что Еврокомиссия планирует включить в шестой пакет антироссийских санкций отключение от системы «Сбербанка» и еще двух крупных банков. Окончательное решение по этому пакету мер должны будут принять страны Евросоюза.

Индекс Мосбиржи к концу торгов упал на -2,95% до 2373,16 пунктов. Индекс РТС вырос на +3,02% до 1114,13 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:58 мск составила 109,44 долларов за баррель (+4,26%). Российская валюта укреплялась – 65,88 рублей за доллар.

Санкции в отношении России и ее бизнесменов начали вводить после того, как Российская Федерация начала военную спецоперацию на территории республик Донбасса и Украины. На фоне этого рынок вернулся к многолетним минимумам и пережил рекордное падение. Торги на Мосбирже не проводились почти месяц. Сейчас к торгам допущены все акции.