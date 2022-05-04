ЦБ понизил курсы доллара и евро еще почти на 2 рубля

Банк России установил на 5 мая официальный курс доллара на уровне 69,4160 рубля, курс евро — на уровне 72,7815 рубля. Это следует из информации, опубликованной на сайте ЦБ.

По сравнению с официальным курсом, определенным на 30 апреля — 4 мая, курс доллара понижен на 1,6 рубля (с 71,0237), евро — на 1,8 рубля (с 74,5589).

По данным Мосбиржи на 18:50 мск курс доллара падал на 3,8 рубля, до 67,16 рубля, евро — на 4,4 рубля, до 71,35 рубля. Минутами ранее доллар опускался до 67 рублей — минимума с марта 2020 года, евро падал до 70,58 рубля — минимума с февраля 2020 года.

Регулятор также понизил учетные цены на драгметаллы: на золото ― до 4 172,75 руб./грамм (с 4 312,32 рублей); на серебро ― до 50,51 руб./грамм (с 52,89); на палладий ― до 4 976,86 руб./грамм (с 5 135,51). На платину учетные цены повышены до 2 146,97 руб./грамм (с 2 089,37).

Ранее «Эксперт» писал, что Банк России не таргетирует уровень курса национальной валюты, и задачи искать компромиссный вариант для экспортеров и импортеров перед регулятором не стоит, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее словам, курс рубля должен оставаться плавающим с учетом ограничений на движение капитала.

