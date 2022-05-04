Центробанк выпустил памятные монеты в честь Дня Победы

Банк России выпустил в обращение памятные серебряные монеты: «Орден «Победа» из серии «Победа советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. и «Амет-Хан Султан» из серии «Герои Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.». Обе монеты имеют тираж 3 тыс. штук, сообщается на сайте ЦБ.

Серебряные монеты «Орден «Победа» номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925) и «Амет-Хан Султан» номиналом 2 рубля (масса драгоценного металла в чистоте — 15,55 г, проба сплава — 925) имеют форму круга диаметром 39 и 33 мм соответственно. На их лицевой стороне расположены рельефное изображение герба РФ, надписи: «Российская Федерация», «Банк России», номинал монеты, год выпуска, обозначение металла по Периодической системе Менделеева, проба сплава, товарный знак монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне монеты «Орден «Победа» (каталожный № 5111-0460) расположено цветное рельефное изображение ордена «Победа» на фоне Кремля и праздничного салюта; внизу имеются надписи: «Орден «Победа» и дата «1945». На монете «Амет-Хан Султан» (каталожный № 5110-0170) изображен дважды Герой Советского Союза Амет-Хан Султан и медали «Золотая Звезда» на фоне силуэтов летящих самолетов; внизу находится надпись: «Амет-Хан Султан».

По данным ТАСС, Султан Амет-Хан родился в с. Алупка Ялтинского уезда в 1920 году, участие в Великой Отечественной войне принимал с первых ее дней. В составе авиаполка воевал на Южном, Брянском и Сталинградском фронтах, уже к ноябрю 1942 года дослужился до командира авиационной эскадрильи. Звание Героя Советского Союза ему впервые было присвоено в 1943 году за 11 самолетов противника, сбитых в воздушных боях. В 1945 году за 30 сбитых лично самолетов Амет-Хан был вторично удостоен этого звания.

Ранее «Эксперт» писал, что 29 апреля ЦБ выпустил в обращение памятные монеты «350-летие со дня рождения Петра I» серии «Исторические события»: серебряные номиналом 3 рубля и 100 рублей и золотую номиналом 10 000 рублей. Килограммовая серебряная монета вышла тиражом 500 штук, килограммовая золотая — 50 штук.

