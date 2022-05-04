Цены на нефть: рост в ожидании эмбарго

Утро первого на неделе рабочего дня в России началось для цен на нефть с укрепления на более чем 1% на фоне появления новых слухов о возможном введении эмбарго на поставки в Европу. Опасения в отношении вероятных ограничений усилились после появления информации о том, что Германия готова прекратить закупки нефти из РФ.
На нефтяном рынке ждут новых антироссийских санкций
Между тем, еще вчера нефть активно дешевела. Так, по состоянию на середину вторника цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 2,71% до 104,24 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 3,21% до 101,33 доллара.
Утром в среду ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI прибавили около 1,5% после падения примерно на 2,5% накануне, отмечают аналитики компании «Финам». Но цены пока так и не смогли закрепиться выше ближайших сопротивлений — 109 долларов и 106,5 долларов, соответственно.
Этому мешает замедление китайской экономики на фоне локдаунов, а также неспособность ЕС ввести масштабное эмбарго на импорт российской нефти и ее поступление из РФ в неофициальном порядке. Данные API при этом показали падение запасов нефти в США на прошлой неделе на 3,5 млн баррелей наряду с сокращением запасов нефтепродуктов на 9 млн баррелей.
На прошедшей неделе волатильность цен на рынке нефти оставалась пониженной в связи с многочисленными праздниками по всему миру, отметила в беседе с корреспондентом «Эксперта» аналитик по товарным рынкам компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. Консолидация в узком диапазоне продолжалась. Стоимость сорта Brent находилась в пределах 104-110 долларов за баррель, цены на сорт WTI оставались в пределах 100-108 долларов за баррель.
Помимо праздников на рынок влияли продолжающиеся карантины в Китае, начало автомобильного сезона в Северном полушарии, санкционная риторика Европы в адрес России, а также приближение заседаний ФРС США и ОПЕК, отметила эксперт.
В целом же ситуация на рынке показывала некоторую стабилизацию. Дисконты на поставку российской нефти сузились до 35-36 долларов за баррель, что указывает на организацию альтернативной системы поставок.
В Индии усугубляются энергетические проблемы. ФРС США может повысить процентную ставку сразу на 0,5%, а ОПЕК, скорее всего, сохранит величину прироста добычи неизменной на уровне 400 тысяч баррелей в сутки. Очередное заседание ОПЕК и ОПЕК+ назначено на 5 мая.
Запасы нефти в США, по данным API, на прошлой неделе вновь упали (-3,48 млн баррелей), отражая рост переработки. Оксана Лукичева напомнила, что сегодня выйдут данные по запасам от EIA. Предварительно ожидается снижение запасов на 0,829 млн баррелей. Соответственно, устойчивость растущего тренда продолжит тестироваться на прочность, но пока можно ожидать сохранение динамики цен возле текущего уровня. Поддержку рынку оказывает начало автосезона, низкий уровень запасов нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР, а также приближение очередного активного сезона ураганов в Атлантике.
Годовые максимумы могут быть переписаны в ближайшие недели
Начало недели для нефти стало продолжением постепенной консолидации котировок в диапазоне 100-110 долларов за баррель, что очень четко прослеживалось неделями ранее, подтвердил «Эксперту» специалист департамента стратегических исследований Total Research Глеб Финкельштейн. Стартовав в понедельник с отметки в 107,5 доллара за баррель Brent, цены на топливо не смогли перейти рубеж в 110 долларов, откатившись до 103 вечером в понедельник и вернувшись обратно к стартовым позициям недели утром в среду (то есть к цене чуть выше 107 долларов).
Такая консолидация вызвана ожиданием ряда событий, которые будут влиять на котировки достаточно долгий период времени. И влияние это будет очень серьезным, полагает аналитик. Во-первых, объясняет он, сегодня вечером будет обнародовано решение ФРС по ставке рефинансирования, которая, по предположениям аналитиков, должна подняться сразу на 0,5%, что будет означать ее фактическое удвоение. Также инвесторы будут искать намеки на дальнейший резкий рост ставки из-за растущей инфляции.
Во-вторых, на неделе ЕС должен издать новый пакет санкций против России, который будет включать в себя отказ от российской нефти в течение полугода, а для некоторых наиболее зависимых от российского топлива государств — в течение 20 месяцев.
Исходя из перечисленного, нефть может как начать опускаться из-за выхода инвесторов в кэш после действий ФРС, так и сильно расти после введения эмбарго. Эти два фактора будут учитываться трейдерами как минимум до конца месяца, считает эксперт.
Наиболее вероятный прогноз для нефти — продолжение консолидации в диапазоне 100-110 долларов за баррель с прицелом на резкий выход вверх. В частности, об этом говорит технический анализ, поскольку нефть сейчас находится в районе пересечения 20 и 50-дневных скользящих средних и на границе производного канала, выход вверх из которого может толкнуть котировки к 125 долларам с возможностью переписать максимумы от этого года в ближайшие недели, прогнозирует Глеб Финкельштейн.