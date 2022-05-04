Цены на нефть: рост в ожидании эмбарго

Утро первого на неделе рабочего дня в России началось для цен на нефть с укрепления на более чем 1% на фоне появления новых слухов о возможном введении эмбарго на поставки в Европу. Опасения в отношении вероятных ограничений усилились после появления информации о том, что Германия готова прекратить закупки нефти из РФ.

На нефтяном рынке ждут новых антироссийских санкций

Между тем, еще вчера нефть активно дешевела. Так, по состоянию на середину вторника цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 2,71% до 104,24 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 3,21% до 101,33 доллара.

Утром в среду ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI прибавили около 1,5% после падения примерно на 2,5% накануне, отмечают аналитики компании «Финам». Но цены пока так и не смогли закрепиться выше ближайших сопротивлений — 109 долларов и 106,5 долларов, соответственно.

Этому мешает замедление китайской экономики на фоне локдаунов, а также неспособность ЕС ввести масштабное эмбарго на импорт российской нефти и ее поступление из РФ в неофициальном порядке. Данные API при этом показали падение запасов нефти в США на прошлой неделе на 3,5 млн баррелей наряду с сокращением запасов нефтепродуктов на 9 млн баррелей.

На прошедшей неделе волатильность цен на рынке нефти оставалась пониженной в связи с многочисленными праздниками по всему миру, отметила в беседе с корреспондентом «Эксперта» аналитик по товарным рынкам компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. Консолидация в узком диапазоне продолжалась. Стоимость сорта Brent находилась в пределах 104-110 долларов за баррель, цены на сорт WTI оставались в пределах 100-108 долларов за баррель.