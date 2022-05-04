Цены на российских курортах снизились из-за отсутствия спроса

Операторы гостиниц курортных регионов России, повысившие в марте цены на летний сезон, уже понизили их на 15–45%. Падение доходов, ограничения авиаперелетов в южные города и рост общей тревожности вынуждают россиян планировать свой отпуск дома, пишет «Коммерсант».

«Гостиницы на российских курортах начали снижать заявленную стоимость размещения на летний период. В марте — апреле средний тариф в отелях категории три звезды был на 15–16% выше прошлогоднего, сейчас — на 4–5%. В марте отельеры рассчитывали на увеличение спроса из-за резкого сокращения полетной программы за рубеж. Но с завершением туристического кэшбэка, активность бронирований снизилась в среднем на 20% по сравнению с рекордным 2021 годом», ― рассказал гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

По данным OneTwoTrip, стоимость размещения в июне — августе в отелях Сочи, Красной Поляны, Ялты, Минвод и Калининграда сейчас на 10–45% ниже, чем было в марте. Средняя стоимость размещения в Ялте в летние месяцы сейчас составляет 3,9 тыс. рублей, что на 45% ниже, чем в марте— апреле, в Сочи — 2,8 тыс. рублей, что на 25% меньше, чем в марте, в Красной Поляне — 3,2 тыс. рублей (-36%).

Ромашкин считает, что отельеры еще не определились с ценовой политикой, и тарифы на лето в итоге могут оказаться даже ниже прошлогодних.

Ранее «Эксперт» писал, что 1 мая в Краснодарском крае объявили об открытии туристического сезона. Регион планирует принять за весь летний сезон порядка 17 млн гостей. В крае отменен режим повышенной готовности и перестали действовать все антиковидные ограничения, которые ввели еще 15 марта 2020 года. По словам губернатора Вениамина Кондратьева, в регионе уже подготовлено 10,7 тыс. объектов размещения на 580 тыс. мест, к лету планируется ввести еще 14 новых объектов на 1670 мест. Детские здравницы и лагеря планируют принять 340 тыс. детей.

