В «Газпроме» сообщили, что «видят и фиксируют» действия Польши

После отказа приобретать российский газ за рубли, Польша стала получать его через физический реверс по газопроводу «Ямал – Европа» от Германии, 2 мая Германия прекратила эти поставки, однако тут же возник виртуальный реверс для Польши из появившихся заявок Италии и Франции, которые обеспечиваются по польскому коридору. Об этом заявил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов в Telegram-канале российской компании.

«Польша, после отказа от приобретения российского газа за рубли, стала получать российский газ через физический реверс по газопроводу "Ямал – Европа" от Германии, "Газпром" ранее сообщал об этом. 2 мая Германия прекратила физический реверс российского газа в Польшу по "Ямал – Европе". Однако немедленно возник виртуальный реверс для Польши из появившихся заявок потребителей Италии и Франции, которые обеспечиваются по польскому коридору. Мы это видим и фиксируем», ― сообщил Куприянов.

Он также отметил, что Польша использует этот газ в том числе для закачки в свои подземные хранилища. ПХГ Европы, по данным «Газпрома», сейчас заполнены в среднем на 34%, а ПХГ Польши – на 80%.

Кроме того, Куприянов сообщил, что на этой неделе в среднем на 43% увеличились заявки европейских потребителей на поставку российского газа транзитом через Украину.

Ранее «Эксперт» писал, что российская газовая компания не заказала на третий квартал мощности газопровода «Ямал — Европа» для транзита газа через Польшу, а дополнительные мощности для транзита через Украину не предлагались.

Контрактные обязательства российской компании перед Украиной по транзиту на текущий год составляют 40 миллиардов кубометров (порядка 109,6 млн кубометров в сутки). При этом долгосрочный договор «Газпрома» с Польшей на прокачку газа по газопроводу «Ямал — Европа» закончился в 2020 году, после чего компания бронирует его транзитные мощности через аукционы.

