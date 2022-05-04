В Кремле просчитывают «разные варианты» развития событий в связи с планами ЕС по новым санкциям

Кремль наблюдает за процессом подготовки очередного пакета санкций Евросоюза против России, просчитывая самые разные варианты развития событий.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС. «Это пока планы, обсуждение там продолжается. Мы за этим наблюдаем, мы просчитываем самые разные варианты [развития событий]», — цитирует Пескова агентство. Таким образом пресс-секретарь президента прокомментировал заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля о том, что ЕС готовит шестой пакет санкций против России.

По словам представителя Кремля, страны, которые вводят ограничения, вынуждены сами платить за них большую цену. «В целом, если говорить о санкционном поприще, о санкционных устремлениях американцев, европейцев и других стран, то оружие это обоюдоострое. Пытаясь нанести ущерб нам, им тоже приходится платить большую цену, и они уже это делают. И стоимость этих санкций для граждан Европы будет увеличиваться каждый день», — сказал Дмитрий Песков.

Как сообщает «Интерфакс», Еврокомиссия (ЕК) в рамках готовящегося шестого пакета санкций против Москвы считает необходимым запретить импорт всей российской нефти в ЕС. С соответствующим заявлением 4 мая выступила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. «Сегодня мы предложим запретить всю российскую нефть в Европе. Это будет полный запрет на импорт нефти из РФ, доставляемой по морю и по трубопроводам, неочищенной и очищенной нефти», — сказала глава Еврокомиссии, признав, что сделать этот шаг будет непросто из-за серьезной зависимости европейских стран от нефти из России.