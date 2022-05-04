В Орле запустили импортозамещающее производство медицинских низкотемпературных стерилизаторов

Орловское предприятие «Прохим» запустило пилотную линию по выпуску медицинских плазменных низкотемпературных стерилизаторов.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства Орловской области. Сообщается, что специалисты предприятия изготовили прототипы двух видов: высокоскоростного (шестиминутного) и стандартного (60-80 минут) временного цикла обработки.

Продукция «Прохима» способна заменить импортные аналоги, которых сейчас нет на российском рынке, рассказали в пресс-службе. Стерилизаторы стандартного временного цикла обработки в России были представлены компанией Johnson&Johnson.

При изготовлении стерилизаторов орловский завод использует материалы из российского сырья, что позволит избежать зависимости от зарубежных поставок. Стоимость оборудования «Прохима» будет в два-четыре раза ниже иностранного, отметили в пресс-службе правительства региона.

Предполагается, что опытные партии стерилизаторов российского производства будут поставляться по всей стране уже в следующем году.

По данным властей, за последние три года объем рынка РФ оценивается в размере 3,5 млрд рублей.

ООО «Прохим» зарегистрировано в Орле в 2002 году. Предприятие занимается производством прачечного оборудования и машин химической чистки. В частности, завод выпускает промышленные стиральные машины, барьерные машины, гладильные катки и каландры, машины сухой химчистки. Продукция предприятия поставляется во все регионы России и в ближнее зарубежье. «Прохим» ведет производство полного цикла. Механика и электроника разрабатываются в Орле, у предприятия есть собственное конструкторское бюро.

Ранее «Эксперт» писал о том, что уральский завод «Медсинтез» в 2022 году планирует наладить производство реагентов, которые будут использоваться при выпуске лекарств, способных заменить недоступные в настоящий момент зарубежные препараты. Компания собирается производить фармакопейный ацетонитрил, который необходим для работы большому количеству научно-исследовательских лабораторий; до сих пор этот реагент выпускался только в Европе.