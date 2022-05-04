Вице-мэр Ефимов: онлайн-сервисами инвестпортала Москвы воспользовались более 500 тыс. раз

Предприниматели Москвы воспользовались онлайн-сервисами Инвестиционного портала столицы более полумиллиона раз. На сайте представители бизнеса могут предложить свои инвестпроекты или запросить особый статус для предприятия, чтобы получить льготы. Об этом рассказал вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

«С момента запуска предприниматели воспользовались онлайн-сервисами Инвестпортала более 500 тысяч раз. Популярность этих инструментов ежегодно растет: в 2020 году ими воспользовались 95 тысяч раз, в 2021-м – 155 тысяч, а с начала этого года – уже 50 тысяч раз. Количество уникальных пользователей Портала на данный момент составляет около девяти тысяч в день», – добавил Ефимов.

Пользование Инвестпорталом упростилось после обновления личного кабинета на сайте, отметили в департаменте информационных технологий города Москвы. Востребованность сервисов портала подтверждает доверие к ресурсу и его удобство, считает министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

«За восемь лет работы Портал стал единым окном взаимодействия с городом для более чем 68 тысяч пользователей. Он сопровождает предпринимателя на всех этапах ведения бизнеса, начиная с подбора площадки для реализации проекта и заканчивая получением мер поддержки. Обновление личного кабинета позволило сделать Портал более персонализированным: теперь он представляет собой дашборд, который можно настроить под потребности пользователя», – рассказал Лысенко.

Чаще всего на Инвестпортале предприниматели обращаются за услугой электронной записи на осмотр объекта торгов. Через сайт можно онлайн подать заявку и выбрать удобное время для просмотра городской недвижимости. Этой функцией представители бизнеса воспользовались более 200 тыс. раз с момента запуска сайта. За 2021 год предприниматели обратились за данной услугой 57,3 тыс. раз, а за этот год – уже 20,4 тыс. раз. Более 400 объектов можно осмотреть в виртуальном режиме: такие лоты отмечены специальной пиктограммой.

Также популярна линия прямых обращений, которая позволяет инвесторам напрямую общаться с правительством столицы. Всего сервисом воспользовались 14,3 тыс. раз, причем 3,9 тыс. обращений от предпринимателей поступило в 2021 году, 805 – в 2022-м. Чаще всего бизнес предлагает на рассмотрение свои инвестпроекты, спрашивает об особенностях проведения торгов и условиях получения субсидий от правительства Москвы.

Востребованность показала и услуга по подаче заявки на ознакомление с конкурсной документацией. Сервис связан с городским имуществом и позволяет инвесторам узнать об объектах торгов. Заявка подается в онлайн-формате в карточке лота в период заявочной кампании. Всего с момента запуска сервисом воспользовались 8,3 тыс. раз, в 2021 году предприниматели отправили 2,2 тыс. таких заявок, в этом – 690.

Инвестпортал постоянно совершенствуют, в ресурс внедряют новые полезные сервисы, отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский. Например, на сайте можно узнать о мерах поддержки бизнеса в условиях санкций.

«Город запустил программу льготного кредитования для столичных промышленников. Средства, полученные по ставке ниже рыночной, компании могут направить на пополнение оборотных средств, выплату зарплат и реализацию инвестиционных проектов. Кроме того, предприятия, реализующие масштабные инвестиционные проекты, вправе арендовать землю в Москве за один рубль в год. Поддержку можно будет получить как при создании новых, так и при расширении существующих производств», – пояснил Овчинский.

Как напомнил директор Городского агентства управления инвестициями Артем Барашев, Инвестпортал работает уже восемь лет, число посещений за этот период превысило более 16 миллионов.

«Сейчас на ресурсе – 30 онлайн-сервисов. Среди них традиционно востребованы те, что позволяют получать различные преференции – налоговые льготы, субсидии. Кроме того, на Инвестпортале можно отправить концессионный проект на предварительную проработку, подать заявку на аренду помещений в столичных технопарках, получить статус резидента особой экономической зоны «Технополис “Москва”», проверить информацию по торговому сбору», – добавил Барашев.