Вице-мэр Ефимов: товарооборот между Москвой и странами Ближнего Востока вырос на 56% в 2021 году

Москва и страны Ближнего Востока увеличили оборот товаров в 2021 году до 20 млрд долларов, что означает рост более чем в 1,5 раза по сравнению с 2020 годом. Больше всего столица экспортировала продукции в Турцию, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Израиль и Египет. Об этом сообщил вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

«Россия продолжает укреплять сотрудничество со странами Ближнего Востока. В 2021 году оборот торговли столицы с ними превысил 20 миллиардов долларов и увеличился на 56,1% в сравнении с 2020 годом, при этом доля Москвы в общероссийском товарообороте составляет 36,5%», – сказал вице-мэр.

Столица видит большие перспективы в развитии экспорта в страны Ближнего Востока, добавил Ефимов. Рост показателей фиксируют и по поставкам несырьевой неэнергетической продукции, которые за прошлый год выросли на 21,8% почти до 2,8 млрд долларов по сравнению с 2020 годом.

Как рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, стороны намерены 18 мая провести международный телемост «Moscow – Middle East 2022», чтобы поддержать и укрепить торгово-экономические связи между столицей и Ближним Востоком.

«В рамках открытого диалога будут определены перспективы взаимовыгодного сотрудничества, а также представлен экспортный потенциал московских компаний. Регистрация участников уже открыта», – пояснил Овчинский.

Во время телемоста проведут пленарное заседание о промышленной и инвестиционной кооперации и три круглых стола. Они будут посвящены возможностям сотрудничества в промышленной сфере, продовольственном секторе и в области различных систем безопасности. Участники смогут обсудить перспективы развития экспорта столичной продукции, актуальные торговые барьеры и пути их преодоления, а также стратегии развития бизнеса в странах Ближнего Востока.

На мероприятии предполагаются выступления представителей правительства Москвы, отраслевого департамента Минпромторга, а также зарубежных партнеров стран Ближнего Востока, отраслевых ассоциаций и союзов.