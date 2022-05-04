ВКС России уничтожили американскую радиолокационную станцию

Вооруженные силы РФ высокоточными ракетами уничтожили четыре артиллерийские батареи и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США.

Об этом сообщил официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. «В течение дня уничтожены: четыре артиллерийских батареи на огневых позициях, три склада боеприпасов в районах Мирная Долина, Бахмутская и Ташковка, 20 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также в районе населенного пункта Попасная радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США», — цитирует Конашенкова ТАСС.

Также сообщается, что российские артиллеристы поразили украинскую батарею систем залпового огня «Град» и 83 района сосредоточения живой силы и военной техники. Кроме того, как отметил генерал-майор, российские средства ПВО сегодня, 4 мая, сбили шесть украинских БПЛА и два реактивных снаряда систем залпового огня «Смерч». «В течение дня уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Авдеевка, Северодонецк, Веселая Гора Луганской Народной Республики, а также над островом Змеиный», — рассказал представитель Минобороны. По его словам, в районе Шпаковки Харьковской области также сбиты в воздухе два реактивных снаряда систем залпового огня «Смерч».

Сообщается, что авиация ВКС России поразила 77 районов сосредоточения живой силы и военной техники Украины, уничтожены до 310 националистов, 36 единиц вооружения и военной техники.

В общей сложности с начала спецоперации уничтожено свыше 700 беспилотных летательных аппаратов и почти 300 зенитных ракетных комплексов Украины. «Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 146 самолетов, 112 вертолетов, 712 беспилотных летательных аппаратов, 287 зенитных ракетных комплексов, 2 817 танков и других боевых бронированных машин, 323 установки реактивных систем залпового огня», — уточнил генерал-майор. Он добавил, что в ходе спецоперации уничтожены 1 292 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2 624 единицы специальной военной автомобильной техники.