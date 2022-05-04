Власти Венгрии не поддержат новый пакет санкций ЕС против России в нынешнем виде

Будапешт не готов поддержать новый пакет санкций Евросоюза против Москвы в том виде, в котором его предлагают в данный момент.

Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. «Наше правительство, действуя ответственно, не может согласиться на новый пакет в нынешнем его виде», — цитирует чиновника агентство EFE.

Министр, который сейчас находится с визитом в Узбекистане, отметил, что предлагаемые санкции, которые подразумевают в том числе эмбарго на российскую нефть, нанесли бы сильнейший удар по энергетической безопасности Венгрии.

Уточняется, что план, согласно которому Венгрия и Словакия получили бы полтора года на отказ от нефти из РФ, Сийярто также не считает целесообразным.

Ранее стало известно, что постпреды стран-членов Евросоюза согласовывают шестой пакет санкций против РФ, однако не могут прийти к консенсусу.

Накануне, 3 мая, «Эксперт» сообщал, что в ходе выступления в Казахстане Сийярто назвал поставки нефти из России важным условием бесперебойного функционирования экономики Венгрии, отметив что 65% российской нефти поступает в республику через нефтепровод «Дружба». «Нам все равно, что думают о нас на Востоке или на Западе, для нас важно одно — мы хотим гарантировать энергоснабжение Венгрии, это не может быть под угрозой. Никто не может от нас ожидать того, чтобы венгерский народ платил цену за конфликт на Украине», — сказал глава венгерского внешнеполитического ведомства. Глава МИД напомнил, что Венгрия не поддерживает санкции, которые бы ограничивали поставки газа и нефти со стороны РФ в Венгрию. «Это не политическое решение, это вопрос энергобезопасности нашей страны. В данный момент без российской нефти мы не можем гарантировать бесперебойное функционирование нашей экономики. У нас нет альтернативного маршрута, который мог бы обеспечить для нас необходимый объем нефти», — пояснил Сийярто.