О том, что нападение Украины на Россию готовилось НАТО заранее, и спецоперация предотвратила его, написал в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Если бы не решения, "принятые президентом Путиным, военные действия велись бы на территории нашей страны. Ему удалось предотвратить нападение на Россию", - укахал политик.

О пояснил, что США приступили к организации поставок вооружения на Украину еще в январе.

"Наши солдаты и офицеры предупредили огромную трагедию. НАТО готовила Украину к нападению на нашу страну. Как иначе объяснить, что все решения по поставкам вооружения на Украину были приняты парламентом США в январе. Еще до начала специальной военной операции", - пишет Вячеслав Володин.

По его словам, граждане Украины для Вашингтона сейчас лишь "расходный материал", а национализм стал "государственной идеологией Киева".