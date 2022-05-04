Еврозоне грозит новая опасность

Европейский центробанк (ЕЦБ) ограничил программу покупки гособлигаций для обуздания инфляции, что привело к резкому росту стоимости кредитов в еврозоне. Процентная ставка по 10-летним гособлигациям в Германии, эталонным для долгового рынка зоны единой европейской валюты, впервые после 2015 года превысила 1%. Инвесторы ждут, что ЕЦБ в ближайшие несколько месяцев перестанет наращивать программу покупки гособлигаций, объем которой уже составил 4,9 трлн евро. Кроме этого, от главного европейского банка ждут серии повышений ключевой ставки. Причем, первая по всеобщему мнению, может произойти уже в июле.

Инвесторы сейчас требуют больше компенсации за риски при выдаче кредитов многим членам еврозоны. Ставка по 10-летним итальянским гособлигациям взлетела 3 мая до 1,9%. Разница между ставками по немецким и итальянским облигациям, которая является одним из основных показателей состояния рынка облигаций еврозоны, выросла почти до двухлетнего максимума, т.е. начала пандемии, когда инвесторы в панике избавлялись от рискованных долгов членов еврозоны. Во время предыдущего кризиса десятилетней давности эта разница была еще выше и даже превышала временами 2,5%.

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«Мы видим сейчас на рынках начало ужесточения политики ЕЦБ, - приводит Financial Times объяснение стратега UBS Рохана Ханны.- Это двойной удар в виде повышения стоимости кредитов во время снижения прогнозов по росту экономики. Думаю, рынок попытается увеличить ставки по итальянским гособлигациям до 2%, чтобы проверить, как на это отреагирует ЕЦБ».

Внимание сейчас приковано к Италии не случайно. У нее самые большие долги в Европе. В прошлом году госдолг Рима достиг 160% от ВВП.

Ожидается, что в этом году правительства членов еврозоны выпустят приблизительно столько же гособлигаций, как и в прошлом году, но ЕЦБ, по прогнозам, купит их значительно меньше, чем раньше. Если в 2020 и 21-м годах главный европейский банк покупал более 120% долга членов еврозоны, то в этом, по прогнозам, эта цифра не превысит 40%.

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Италия, прогнозируют экономисты, выпустит в 2022 году облигаций приблизительно на 80 млрд евро, а ЕЦБ купит их в три раза меньше, чем в прошлом году: 45 и 140% соответственно. Считается, что такое снижение можно будет безболезненно переварить благодаря росту экономики, высокой инфляции, грантам, сумма которых превысит 210 млрд евро; и дешевым кредитам в евросоюзовском фонде восстановления «Следующее поколение ЕС».

Инвесторов несколько успокоил приход к власти Марио Драги в начале 2021 года, но сейчас экономисты боятся, что его возможное поражение на выборах в 2023 году приведет к привычной для Италии политической нестабильности, которая очень сильно влияет на экономику.

Италия сейчас всех беспокоит еще и потому, что в первом квартале в итальянской экономике был зафиксирован спад на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Считается, что экономика Италии окажется наиболее уязвимой перед опасностями общеевропейского эмбарго на российские энергоносители и локдаунами в Китае. Средний срок погашения госдолга на Апеннинах – 7 лет, т.е. в этом году Рим еще может рефинансировать долгосрочные облигации по более низким ставкам.

Некоторые экономисты надеются на вмешательство ЕЦБ для членов еврозоны с наиболее высокими долгами, но осуществит ли главный банк свои же намеки в этом отношении покажет только время.

ЕЦБ также намекал на введение «нового инструмента» для поддержки стран, которым угрожает наибольший рост стоимости кредитов. Однако вице-президент Банка Луис де Гиндос заявил на прошлой неделе, что на заседании совета управляющих этот вопрос не обсуждался.

Пусть и слабые намеки на новые инструменты свидетельствует о том, что руководство главного европейского банка тревожит воздействие, которое ужесточение монетарной политики окажет на доходность гособлигаций в еврозоне и особенно в Италии. Разработать такой инструмент без дальнейшего смешивания монетарной политики и финансирования трудностей правительств, считает главный экономист Института международных финансов Робин Брукс, будет нелегко. Брукс считает маловероятным, что ЕЦБ в этом году повысит ключевую ставку более чем на 0,9%.