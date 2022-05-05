S&P 500: недолгое ралли облегчения

В среду всего за полтора последних часа торгов основные американские фондовые индексы смогли, стартовав из «красной зоны», переписать рекорды роста. Dow Jones Industrial Average вырос на 2,81%, S&P 500 – на 2,99%, а Nasdaq Composite – на 3,19%. Для первых двух это был самый большой подскок с 2020 года.

В дни объявления решений по ставке резкие движения случаются не так уж редко – прошлый такой случай был после предыдущего заседания ФРС (тогда Nasdaq взлетал на 3,77%). Но среда смогла выделиться и здесь. Согласно данным Bloomberg, S&P 500 показал самый высокий, как минимум, с 1990 года прирост для дня, в который объявлено о подъеме ставки. А с учетом дней, когда озвучивались решения о ее понижении, результат среды – лучший с 2011 года.

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В долгосрочной перспективе для акций принято считать полезным снижение, а не рост ставок (что в целом вполне подтверждает многолетняя статистика различных стран). Это до некоторой степени объясняет, почему подъем среды был лучшим для всех дней объявлений ФРС лишь за последнее десятилетие. Хотя само это ралли все равно может казаться парадоксальными.

Но так уж устроены медвежьи рынки: они живут не долгосрочными перспективами, которые в такие периоды выглядят обычно все хуже и хуже, а моментом. Главный тренд, конечно, идет вниз, но он допускает больше разнообразия, чем во времена власти быков. И именно при медведях устраивалось большинство самых ярких ралли в истории.

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О том, что именно этого можно было ждать непосредственно после заседания ФРС, накануне предупреждал ряд аналитиков, ссылаясь на перепроданность и экстремально мрачные настроения рынка. Так, стратеги JPMorgan Chase & Co. обращали внимание на опрос Американской ассоциации индивидуальных инвесторов, показавший самый медвежий настрой с марта 2009 года. Накопились короткие позиции. В таких ситуациях небольшое положительное событие может сдвинуть лавину как ранее продуманных, так и вынужденных покупок.

Мгновенной реакцией на объявление о первом с 2000 года подъеме ставки сразу на 50 базисных пунктов был подскок индексов, но к началу пресс-конференции главы ФРС они уже вернулись к нулю или ниже. И все же Джерому Пауэллу не пришлось много обещать рынку, чтобы обеспечить возвращение к росту – достаточно было меньше пугать.

Ставка поднята до 0,75-1%, но срочный рынок, по данным CME, был почти уверен в ее повышении еще на 75 б.п. в июне – в прошлый раз такое случалось в далеком 1994 году. И Джером Пауэлл позволил этим ожиданиям стать топливом для роста.

Он заявил, отвечая на вопрос на пресс-конференции, что шаг такого размера — это не то, что ФРС «активно рассматривает». Этого вполне хватило для взлета S&P 500, который тут же и начался. Доходность 10-летних U.S. Treasury Note, с утра превышавшая 3%, упала до 2,915%.

Глава ФРС излучал уверенность, чему как-то не мешали его же неоднократные заявления о том, что инфляция «слишком высока». Он отметил, что сможет замедлить рост экономики, не вызвав скачка безработицы и верит в то, что есть хорошие шансы на «мягкую посадку» (победа над инфляцией без вхождения в рецессию). При этом Джером Пауэлл сообщил, что «нейтральный» уровень ставки находится между 2% и 3% - это вполне соответствовало ожиданиям рынка на конец года и только ускорило рост акций.

Другое дело, реалистично ли считать, что подъем ставки чуть выше этих цифр сможет решить проблему инфляции, вышедшей в марте на уровень 1981 года (8,5%). Даже с учетом сокращения баланса ФРС, это все еще представляется трудно осуществимым без привлечения сильной магии. Слишком же резкое ужесточение ведет к рецессии – и прощай, «мягкая посадка». Но об этом фондовый рынок подумает как-нибудь потом – быть может, в ближайшую среду, когда выйдут данные по апрельской инфляции в США.