Банки снизили ставки по вкладам еще на 2%

По итогам третьей декады апреля средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по вкладам физических лиц в рублях составила 13%. По сравнению со второй декадой апреля она снизилась на 2,03%. Данные мониторинга опубликованы на сайте ЦБ.

«Результаты мониторинга в апреле 2022 года максимальных процентных ставок по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц: I декада апреля — 16,58%; II декада апреля — 15,03%; III декада апреля — 13,00%», — говорится в сообщении ЦБ.

Максимальная процентная ставка по рублевым вкладам резко выросла в начале марта — с 8,59% до 20,51% на фоне повышения Центробанком 28 февраля ключевой ставки с 9,5% до 20%. По итогам II декады марта максимальная ставка по депозитам снизилась до 19,81%, по итогам III декады — до 18,58%.

В число банков, данные которых ЦБ использует для мониторинга ставок, входят Сбер, ВТБ, Тинькофф банк, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Альфа-банк, Промсвязьбанк, Россельхозбанк и банк «ФК Открытие». ЦБ не учитывает ставки с капитализацией процентов, вклады с дополнительными условиями, а также вклады, срок которых разделен на периоды с различными ставками.

Ранее «Эксперт» писал, что ключевая ставка с 2014 года задает ориентир для конечных ставок банков, по которым они принимают и ссужают деньги населению и бизнесу: депозитная ставка располагается ниже ключевой, а кредитная — выше. Поэтому реально положительная ключевая ставка обеспечивала высокую положительную доходность депозитов в этот промежуток времени (на 2,53 процентного пункта опережавшую инфляцию) и рекордно дорогой за всю постсоветскую историю кредит.

