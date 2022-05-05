“Бенуа де ла Данс” - 30 лет

Среди участников вечера – представители ведущих балетных компаний России. Художественный руководитель Программы - звезда мирового балета, народная артистка России, лауреат Государственной премии, прима-балерина Большого театра Светлана Захарова. Президент Приза “Бенуа де ла Данс” - выдающийся хореограф, лауреат Государственных премий, Юрий Григорович. Билеты уже в продаже.

«Приз Benois de la Danse был учрежден в 1991, а уже в 1992 году, т.е. ровно 30 лет назад, прошла первая церемония награждения лауреатов, - рассказала Председатель Правления РОО «Центр Бенуа» Регина Никифорова. - За эти годы мир узнал имена десятков выдающихся исполнителей, хореографов, музыкантов и художников, а сам Приз получил неофициальное название “Балетный Оскар” и давно уже стал одним из самых заметных событий в мире танца. Судьбу статуэтки Бенуа определяли около 150 членов жюри, а в списке ее лауреатов 145 человек из 35 стран мира».

В юбилейном гала-концерте Приза “Бенуа де ла Данс” примут участие звезды ведущих театров России - Большого театра: Светлана Захарова, Артемий Беляков, Екатерина Крысанова, Владислав Лантратов, Иван Васильев, Мария Виноградова, Артём Овчаренко, Денис Родькин, Ева Сергеенкова; Мариинского театра: Кимин Ким и Оксана Скорик; Михайловского театра: Леонид Сарафанов и Валерия Запасникова, театра балета Бориса Эйфмана: Любовь Андреева и Дэниел Рубин, а также Урал Опера Балет: Елена Воробьева, Мария Михеева, Мики Нисигути, Андрей Арсеньев, Фидан Даминев, Хидеки Ясумура. В программу вечера включены произведения разных стилей и направлений танцевального искусства. Концерт пройдёт с участием артистов балета Большого театра и учащихся Московской государственной академии хореографии, в сопровождении оркестра Большого театра. Дирижёр Антон Гришанин.

Информация о Призе:

Международный балетный Приз «Бенуа де ла Данс» (Benois de la Dansе), известный в мире как «Балетный Оскар», присуждается ежегодно за наиболее выдающиеся работы в области хореографии за минувший год.

Приз Benois de la Danse учрежден в 1991 году в Москве Международной ассоциацией деятелей хореографии, ныне Международный Союз деятелей хореографии, был представлен впервые на сцене Большого театра России.

С первого дня существования Программы её художественным руководителем и, по должности, председателем жюри является президент международного Союза деятелей хореографии, выдающийся хореограф Юрий Григорович. Дирекция и Организатор Программы – общественная некоммерческая организация «Центр Бенуа». Автор статуэтки Приза – известный скульптор Игорь Устинов, представитель прославленного семейства Бенуа.

Ежегодно сменяемое международное жюри, состоящее из самых авторитетных деятелей мировой хореографии: руководителей крупнейших балетных трупп, выдающихся хореографов, известных педагогов, звёзд мирового балета, выдвигает номинантов и, работая на протяжении года, в итоге определяет лучших.

С самого начала, в 1992 году, ЮНЕСКО приняла этот Проект под свой патронаж, высоко оценив его огромный творческий потенциал и способность влиять на процесс развития балета в России и мире. В 1996 году Приз включен в программу ЮНЕСКО «Всемирное десятилетие культуры», а в 2008 году Центр Бенуа становится членом Международного Совета Танца при ЮНЕСКО.

В 2002 г. году Министерство Культуры Российской Федерации включило Проект в Федеральную программу «Культурное наследие России».

В 2009 проект «Бенуа де ла Данс» получил патронат и право на логотип Европейского культурного парламента как Программа международного значения.

За 30 лет своего существования Приз «Бенуа де ла Данс» вручался в Москве, в Большом театре и Государственном Кремлёвском дворце, во Дворце ЮНЕСКО в Париже, в Национальном театре в Варшаве, в Государственной Опере Унтер ден Линден в Берлине, в Государственном театре в Штутгарте.

В 2002 году Проект снова вернулся на сцену Большого театра России, а в 2004 году стал Фестивалем мирового балета.

Сбор от Гала-вечеров Фестиваля передаётся в виде персональной материальной помощи ветеранам балета различных танцевальных коллективов Москвы.