Эксперт Бархота: Возврат части затрат при переводах через СБП повышает устойчивость бизнеса к санкциям

Компенсация расходов при платежах и переводах бизнеса через систему быстрых платежей (СБП) дает новый импульс для развития отечественных предприятий за счет сохранения денежных ресурсов. Это также повышает устойчивость финансово-экономической системы страны и ее независимость, что особенно актуально для бизнес-сегмента Москвы. Таким мнением поделился независимый экономист Андрей Бархота.

«Во-первых, расходы на платежи и переводы — это транзакционные расходы бизнеса, и, если они минимизируются, предприниматели получают новый импульс для развития даже несмотря на переориентацию рынков сбыта. Во-вторых, компенсация расходов на использование системы быстрых платежей позволяет подтвердить высокий уровень автономности финансово-экономической системы России и устойчивость к санкционным действиям, вроде отключения российских банков от системы SWIFT и уход международных платежных систем с российского рынка. Для бизнес-сегмента Москвы — это особенно актуально», - отмечает Бархота.

Также, по мнению эксперта, широкая сеть банковских партнеров по компенсации расходов СБП помогает адаптировать финансовые отношения между банками и предпринимателями к новым условиям. Так, расчетные услуги обслуживания для бизнеса снижаются, а, значит, снижаются и издержки предпринимателей. Это поддерживает финансовое состояние бизнеса и оказывает противодействие инфляции.

«Упрощенный порядок возмещения также очень важен, поскольку целиком вписывается в концепцию современной цифровой среды и делает процесс компенсации расходов на СБП едва ли не более простым, нежели возмещение НДС», - пояснил эксперт.

В Москве возвратом расходов на СБП пользуются более 7 тыс. предпринимателей. Такая мера дополняет уже существующие инструменты стимулирования, такие, как льготное финансирование, гарантийная поддержка, льготы по предоставлению земельных и арендных активов для московских предпринимателей, добавил Бархота.

Ранее в Минэкономразвития России сообщали, что банки вернут отечественным предприятиям почти 140 млн рублей комиссии за платежи в системе быстрых платежей. Возместить комиссию они могут в 71 банке. Затраты компенсируют за период первого квартала 2022 года и декабря 2021 года. Полностью вернут комиссию почти 45 тыс. субъектам малого и среднего предпринимательства, из которых почти 90% микропредприятия. В основном это московские, петербургские компании, а также предприниматели из Московской, Свердловской областей и Краснодарского края. Сфера их деятельности в основном относится к розничной торговле, общественному питанию, оказанию бытовых услуг, авторемонту, туризму и образованию.

Как уточнил министр правительства Москвы, глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов, столица лидирует среди регионов России по числу субъектов МСП, получивших компенсацию расходов по переводам через систему быстрых платежей Банка России (СБП). В декабре 2021 года – марте 2022 года более 7,3 тыс. московских предприятий уже компенсировали расходы по переводам через СБП на общую сумму порядка 38,8 млн рублей. Чаще всего, компенсацией пользуются малый и средний бизнес столицы, на который приходится почти треть от общего числа компенсаций России и 16% от числа получателей поддержки.

Программа возмещения расходов на переводы через СБП малому и среднему бизнесу была введена в прошлом году для поддержки пострадавшего в пандемию бизнеса и действовала до конца 2021 года. В 2022 году по поручению Президента РФ Владимира Путина программа была продлена до 1 июля 2022 года.

Поддержкой могут воспользоваться компании и индивидуальные предприниматели, включенные в реестр субъектов МСП. Вернуть уплаченную комиссию за платежи в СБП бизнес сможет в 71 российском банке, их список утвержден Минэкономразвития России. Для получения компенсации субъекту МСП не нужно подавать никаких заявлений – банки сами передают в Минэкономразвития информацию об уплаченных комиссиях, после чего деньги поступят на счет получателя.