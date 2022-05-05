Журналы Esquire и Cosmopolitan будут выходить в России под другими названиями

Входящие в холдинг Independent Media издания Esquire, Cosmopolitan, Harper’s Bazaar, «Домашний очаг» и Men’s Health собираются сменить названия и продолжить работу в России.

При этом журналы сохранят свой концептуальный характер, рассказала генеральный директор Independent Media Наталья Веснина в интервью Peopletalk.

«Проекты, которые выходили под брендами Hearst, будут работать под новыми именами, в остальном же это будут новые версии привычных продуктов с расширенной концепцией, ставшей возможной из-за снятия лицензионных ограничений», — сообщила Веснина.

Она уточнила, что локальные версии зарубежных изданий будут выпускаться поэтапно. «Очень скоро вы уже узнаете новые имена части из них», — сказала гендиректор холдинга

Веснина отметила, что нынешние обстоятельства раскрывают широкие перспективы для самостоятельного развития. Говоря о том, как адаптируются к новым условиям глянцевые издания, Веснина отметила, что среди решивших остаться в России проще будет тем, кто перестроил бизнес и «сделал акцент на развитие в диджитал».

«Для себя мы выбрали второй вариант и очень в него верим», — подчеркнула глава холдинга.

В марте американская Hearst отозвала лицензии у российских редакций популярных журналов. Главный редактор Esquire Сергей Минаев заявил, что издание закроется, а апрельский номер станет последним. В других журналах о закрытии не сообщали.

Independent Media по лицензии Hearst выпускал российские версии Cosmopolitan (аудитория одного номера в мае — октябре 2021 года составляла 1,9 млн человек, отмечает РБК), «Домашний очаг» (800,9 тыс.), «Популярная механика» (837,7 тыс.), Men's Health (397,2 тыс.), Esquire (аудитория одного номера — 240,3 тыс. человек) и Harper's Bazaar (225,6 тыс.) Выручка Independent Media в 2020 году составила 1 млрд руб., операционная прибыль — 16,1 млн руб., чистая прибыль — 38,3 млн руб.

Cosmopolitan — американский ежемесячный журнал о моде и развлечениях для женщин, впервые он вышел в Нью-Йорке в 1886 году. Издание является одним из самых продаваемых, в России оно выпускается с 1994 года. Esquire — ежемесячный журнал, основанный в 1933 году в США. Первый номер русского Esquire вышел в апреле 2005 года.